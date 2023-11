Taylor Swift teria passado mais de trinta minutos conversando no telefone com Travis Kelce após morte de fã

Taylor Swift supostamente teria passado mais de trinta minutos conversando no telefone com Travis Kelce após sair do palco de seu show no Rio de Janeiro. Segundo informações do The Mirror, jogador de futebol americano teria falado com a cantora após ela ter que remarcar um de seus shows devido às altas temperaturas. A decisão foi tomada após a morte da fã Ana Clara Benevides, que tinha 23 anos de idade.

O veículo informa que o casal supostamente ficou chateado que a reunião que haviam planejado com os pais na segunda-feira, não poderia acontecer devido às circunstâncias imprevistas. Segundo relatos, Travis parecia aliviado, mas melancólico, durante sua conversa com Taylor.

Pequeno problema técnico!

Taylor Swift acabou precisando arrancar o salto de sua bota durante o terceiro show no Rio de Janeiro após enfrentar algumas dificuldades com o calçado. Determinada a continuar a apresentação sem deixar que nada a atrapalhasse, a cantora simplesmente puxou com a mão e jogou para a plateia.

Vídeos do momento em que a norte-americana tira o salto viralizaram nas redes sociais. Os fãs não só se divertiram com o momento, como também notaram que ela fez as coreografias na ponta do pé.

Um homem sortudo ainda conseguiu pegar o salto e levar para casa. Feliz com a lembrancinha inusitada do show, ele compartilhou fotos nas redes sociais em que aparece com o pedaço da bota na mão e escreveu na legenda:

Crianças ganham chapéu na Eras Tour. Adultos ganham? um salto alto. Obrigado, Taylor Swift, por esse... presente?

E ainda brincou sobre a situação:

Eu ainda estou me cagando de rir que peguei o salto quebrado da Taylor Swift.