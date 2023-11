Volta do feriado tem inúmeros problemas em rodovias do SAI

A volta do feriado do Dia da Consciência Negra gerou dor de cabeça para usuários do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), gerido pela concessionária Ecovias, tanto para quem descia para o Litoral quanto para aqueles que voltavam das praias no sentido Capital. Além do já costumeiro trânsito, que alcançou a marca de 34 km de lentidão nas vias às 19h de ontem, e a chuva que atingiu o SAI durante todo o dia, outros problemas puderam ser observados, como painéis de informações desligados, buracos na pista, radares sem funcionamento, além de baixa quantidade de viaturas da empresa, em contraste com os diversos motoristas parados no acostamento.

O Diário percorreu ontem o caminho em direção ao Litoral, por meio da Via Anchieta, única disponível após implementação da Operação Subida 2x8, retornando à região pela Rodovia dos Imigrantes. No caminho de ida, trânsito intenso em decorrência da Operação Comboio, que estava em vigor a partir da praça de pedágio. Com o fim da ação, o tráfego melhorou, mas novos problemas foram observados, como painéis de informações para motoristas desativados, além de diversos buracos – pelo menos oito de maior tamanho – na pista no caminho pela Serra. Árvore também foi vista caída, em decorrência das chuvas.

No caminho de volta, pela Imigrantes, novamente os mesmos problemas do último feriado para os usuários do SAI. Além do tráfego congestionado, motoristas que enfrentaram algum tipo de problema e tiveram de parar no acostamento encontravam dificuldades para buscar ajuda, já que, no caminho de volta, a equipe localizou apenas uma viatura de suporte da empresa em todo o trajeto. Foi possível avistar mais de 20 veículos parados na pista, sendo que apenas um era atendido por uma das equipes da concessionária. A presença de ambulantes, denunciada pelo Diário na sexta-feira, permanecia na Imigrantes.

No site da companhia, na aba Condições da Via, que permite que o motorista confira as condições do tráfego em todos os trechos da Ecovias, além do tempo de viagem previsto para o seu destino, o sistema estava com algumas das câmeras instaladas nas vias sem sinal, ou então com o equipamento virado para baixo, sem visão da pista, durante a tarde. À noite, grande parte já havia retornado à normalidade, mas os equipamentos dos kms 20 e 28 do Planalto, e 43 da Serra – apontada para baixo – ainda apresentavam mau funcionamento.

Segundo a Ecovias, os apontamentos pertinentes à concessionária serão investigados e, caso confirmados, serão tratados dentro dos prazos e parâmetros contratuais. Em relação à presença de ambulantes na praça de pedágio, a Lei Estadual 7.452/91 proíbe a comercialização de produtos na faixa de domínio, inclusive em praças de pedágio. “Porém, é importante ressaltar que, embora a Ecovias não tenha autoridade para retirar os ambulantes, apoia na organização das fiscalizações, as quais são programadas, em parceria com o policiamento rodoviário e DER (Departamento de Estradas e Rodagem)”, disse a concessionária.