Lula se reúne nesta terça-feira, às 15h, com Haddad, Prates, Silveira e Costa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá na terça-feira, 21, reunião com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e com ministros de áreas afins ao negócio da estatal. Prates está pressionado no cargo. A reunião será às 15h, no Palácio do Planalto.

Além de Lula e Prates, participam os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Silveira (Minas e Energia). No domingo, 19, Silveira cobrou publicamente uma redução nos preços dos combustíveis pela Petrobras. A fala de Silveira veio depois de Prates, respondendo a uma cobrança anterior do ministro de Minas e Energia, dizer que a pasta precisa seguir a lei da estatais e o estatuto da Petrobras para orientar a empresa a baixar preços.

Antes, às 8h30, está na agenda de Lula sua participação no Conversa com o Presidente, espécie de live semanal produzida pela EBC. Haddad deverá participar dessa edição.

Às 10h, Lula participa de cúpula virtual extraordinária dos Brics. Em seguida, às 11h30, deverá comparecer à formatura do Instituto Rio Branco no Palácio do Itamaraty. O instituto é responsável por formar os diplomatas brasileiros.

O presidente da República ainda terá mais dois compromissos no fim da tarde. Tem reunião com a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Maria Thereza de Assis Moura às 16h30. Às 17h, participa de ato pela Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Ambos os compromissos serão no Palácio do Planalto.