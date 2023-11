Santo André inclui novos corredores comerciais em portal

A Prefeitura de Santo André lançou no Siga (Sistema de Informações Geográficas Andreense) uma nova camada com os 23 corredores comerciais que, após aprovação do novo Plano Diretor, serão transformados em CCSA (Cidade Comercial SA). O endereço do portal é siga.santoandre.sp.gov.br.

Os locais foram mapeados durante estudo de revisão do Plano Diretor. O processo identificou as principais áreas de concentração de atividades de comércios e serviços na cidade e que possuem potencial de expansão. A partir de agora, estes locais estão mapeados no Siga para que qualquer pessoa tenha acesso a informações como quantidade de comércio e os tipos de serviços oferecidos em cada um deles.

A iniciativa é da Secretaria de Planejamento Estratégico e Licenciamento, responsável pelo desenvolvimento do Siga e suas atualizações, e que também cuida da revisão do Plano Diretor por meio do Departamento de Desenvolvimento e Projetos Urbanos.

“Esta nova camada do Siga com os corredores comerciais faz parte da iniciativa adotada desde o início da gestão do prefeito Paulo Serra de desburocratizar o acesso à informação. Além disso, contempla o projeto Santo André 500 Anos, que prevê uma cidade cada vez mais conectada e a difusão das principais informações do município”, afirma o secretário de Planejamento Estratégico e Licenciamento, Acácio Miranda.

Lançado em 2021, o Siga concentra diversos dados oficiais do município. O objetivo é facilitar o acesso a informações sobre a cidade para o uso da administração pública, centros de pesquisa, universidades, imprensa e população.

O sistema apresenta dados georreferenciados de Santo André que visam subsidiar com informações oficiais as mais variadas pesquisas, a gestão e o planejamento estratégico da cidade.

“A camada de corredores comerciais do Siga é uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento urbano e econômico de cada corredor. Ao tornar as informações mais acessíveis e úteis, o Siga pode ajudar a melhorar a tomada de decisões, promover a transparência e, principalmente, atrair mais investimentos privados e a expansão ordenada da atividade econômica com dados de mercado,”, avalia o diretor do Departamento de Desenvolvimento e Projetos Urbanos, Diego Cabral.