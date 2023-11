Diretório do Cidadania de São Caetano é oficialmente destituído

O diretório do Cidadania em São Caetano foi destituído, de forma oficial, na última quinta-feira. No site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) consta o fim da vigência de algumas funções, como é o caso do cargo de presidente municipal da sigla.

No fim de outubro, o Diário antecipou que o irmão do vereador Caio Salgado (PL) e filho do ex-vereador Jorge Salgado, Leandro Salgado, ocuparia a presidência do partido. A cadeira estava na posse do ex-prefeito interino e atual vereador Tite Campanella (Cidadania).

“O diretório foi eleito em julho pelo congresso municipal do Cidadania. A destituição faz parte do procedimento do novo diretório eleito”, disse o presidente municipal da legenda, sobre as destituições.

“Na convenção de julho foram eleitos Luis Henrique Nabarreto como tesoureiro e Thiago Ginart Gonçalves como secretário-geral”, confirmou. Gonçalves já foi assessor institucional do gabinete do vereador Caio Salgado, irmão de Leandro. Durante o mandato de Tite, os cargos eram ocupados, respectivamente, por Aldo Simionato Filho, presidente do Rotary Club de São Caetano, e pela advogada da Fundação ABC Thais Martinez Moraes.

Agora, a dúvida é se alguém ocupará a cadeira de vice-presidente do diretório, visto que Leandro não confirmou um nome. O cargo estava sendo ocupado pelo vereador Marcel Munhoz (Cidadania). “Não foi eleito vice-presidente na convenção de julho”, afirmou Leandro, sem dizer um novo titular. Segundo ele, ninguém foi eleito na época, já que não é obrigatório.

Vale lembrar que o partido passa por um momento de definição de nomes para a próxima eleição. A sigla tem dois postulantes a disputar o Paço em 2024. Um deles é Tite, que aparece na parte de cima da pesquisa eleitoral. De acordo com último levantamento do Diário/Paraná Pesquisas, realizado em setembro, o parlamentar tinha 21,1% das intenções de voto.

Outro nome estudado é o de Munhoz. Em outubro, ele protocolou carta, aos diretórios municipal e estadual, manifestando interesse em disputar a Prefeitura de São Caetano em 2024. Para o Diário, Munhoz confirmou estar em conversas com outros dois partidos para a disputa, caso o Cidadania não escolha seu nome.