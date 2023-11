Basquete de Santo André vence o líder e segue sonhando com vaga

Jogando em casa, no Complexo Esportivo Pedro Dell''''Antonia, o AD Santo André jogou bem e derrotou neste domingo (19) o Campinas por 76 a 56 – que ainda não havia perdido na competição – em partida válida pelo Estadual de Basquete Feminino. Com a vitória, o time do Grande ABC fica na quarta colocação da competição com cinco vitórias e duas derrotas. Já a equipe do Interior se mantém na liderança da competição com seis vitórias e apenas uma derrota.

O jogo foi de reviravoltas, com bom primeiro quarto do time da região, que abriu vantagem de 11 pontos no período, e o segundo do adversário, que virou a partida e tomou a frente. Nos dois últimos períodos, porém, o AD Santo André apresentou consistência defensiva e foi soberano no ataque, construindo uma boa vantagem.

Na terça-feira, o AD Santo André volta à quadra em busca das primeiras duas posições, que garantem a classificação à próxima fase, contra o Ituano, terceiro colocado, no Dell’Antonia, às 17h.

DIADEMA

No masculino, o Basquete Diadema derrotou o Mongaguá/Shoppcril, por 93 a 68 (53 a 30 no primeiro tempo), em jogo válido pela última rodada da fase inicial do Campeonato Paulista Masculino da 1ª Divisão 2023, realizado no Ginásio Municipal Ayrton Senna, em Diadema.

Com o resultado, o Basquete Diadema finaliza a primeira fase na sexta colocação, com cinco vitórias e nove derrotas. Desta forma, o time comandado pelo técnico Julio Malfi vai enfrentar a Liga Sorocabana de Basquete na série melhor de três do playoff.

(Colaborou Cleber Ferrete)