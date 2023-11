Vem aí, Creed 4, com direção de Michael B. Jordan!

Eita, que quem é fã de Creed já pode preparar a pipoca, porque a sequência derivada do filme do lutador Rocky Balboa já foi confirmada! Creed 4 foi anunciado durante o evento Deadline Contenders 2023, pelo produtor cinematográfico Irwin Winkler, e contará com o retorno de Michael B. Jordan na direção.

Além disso, Winkler afirmou que o filme entrará na pré-produção logo, logo, e já tem um enredo muito bem desenvolvido. No entanto, informações mais aprofundadas sobre o longa ainda não foram divulgadas.

Vale lembrar, ainda, que o último filme da franquia, Creed III, alcançou 245 milhões de dólares, e se tornou a maior bilheteria global, enquanto Creed: Nascido para Lutar, registrou a bagatela de 173, 5 milhões de dólares. Já Creed II arrecadou a quantia de 214 milhões de dólares.

Será que Creed 4 vai ultrapassar e atingir o recorde? Estamos ansiosos para ver!