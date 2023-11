Equipe feminina do Campanário, de Diadema, é campeã da Taça das Favelas

Atualizada às 17h51

A equipe feminina da Favela do Campanário é campeã da Taça das Favelas. Com show de Baratinha, com um gol e uma assistência na partida, a equipe do Grande ABC venceu o duelo contra o Paraisópolis, por 2 a 0, jogando no Estádio do Canindé. O resultado trouxe um título inédito para a equipe, que havia chegado na final no último ano, mas saído derrotada para as mesmas adversárias deste sábado (18). No masculino, não deu para o time da região, que perdeu para a Cidade Tiradentes nos pênaltis.

No primeiro gol, Baratinha fez ótima jogada para Cássia Souza abrir o placar na primeira etapa. No segundo tempo, a atacante cobrou pênalti após ela mesma sofrer a falta em movimentação dentro da área.

“Conseguimos demonstrar dentro de campo o porquê viemos, para ser campeãs e dar orgulho para a torcida. O jogo inteiro foi cansativo, mas nós não deixamos de se entregar desde o início do jogo” disse Baratinha à TV Globo, após o fim da partida. “Fico feliz de ter ajudado a equipe com o gol e a assistência, sou muito grata a Deus e a cada um que acreditou no nosso potencial”.

Já o time masculino conseguiu segurar o ímpeto da equipe do Cidade Tiradentes, que tinha a melhor campanha do torneio, no empate em 1 a 1 no tempo normal, com gol de Orea para o time da região. Nos pênaltis, Tiradentes levou a melhor por 3 a 1, com gol decisivo de JD, já pelo Campanário de Diadema, Messinho perdeu sua cobrança.

A competição, organizada pela Cufa (Central Única das Favelas), começou em julho com a versão masculina reunindo 104 favelas divididas em 26 grupos com 4 equipes em cada. Já no feminino, 40 favelas formaram 10 grupos com 4 equipes. A competição abrange comunidades de todo o Estado de São Paulo.