Segurança é assassinado em casa de shows de São Caetano

Um chefe de segurança, de 51 anos, morreu após ser baleado em frente a uma casa de shows, a Pacco Club, na noite desta sexta-feira (17), no Centro de São Caetano. Segundo testemunhas, Carlos Eduardo teria sido morto por dois homens que efetuaram seis disparos e fugiram após o crime. Nas redes sociais, o espaço lamentou a morte do funcionário, que prestava serviço há cinco anos.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado, guardas municipais foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram o homem caído na calçada e o socorreram ao PS Municipal, onde Carlos Eduardo morreu.Segundo testemunhas, os dois desconhecidos efetuaram cerca de seis disparos contra a vítima e fugiram.

O espaço onde Carlos Eduardo trabalhava se pronunciou neste sábado, afirmando que a vítima era um “profissional exemplar”, que atuava no local há cinco anos, sempre com relações respeitosas com os clientes. A casa e shows informou ter entregue todas as imagens nas “mãos de autoridades” para garantir as devidas investigações, e diz que a polícia e perícia do município foram eficazes no processo de coleta de provas e punição dos responsáveis pelo crime.

“Declaramos nossas mais profundas condolências à família e amigos e agradecemos pela parceria e transparência demonstradas pelo Carlos Eduardo ao longo desses anos. Que essas lembranças tragam conforto durante esse momento em que todos foram afetados por essa triste notícia”, diz o comunicado.

O local foi periciado e o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de São Caetano, que solicitou assessoramento ao SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa).