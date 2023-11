Via Anchieta e Imigrantes apresentam congestionamento sentido Litoral

Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), o trânsito na Via Anchieta e na Rodovia dos Imigrantes está congestionado desde a manhã deste sábado. Apesar de não ultrapassar a marca registrada na noite de ontem, de 43 km parados, segue alta a lentidão por excesso de veículos, sentido Litoral.

Segundo boletim dás 13h, a Imigrantes, sentido litoral, tem tráfego congestionado do km 39 ao km 53, pelo alto fluxo de veículos. Na mesma Imigrantes, sentido São Paulo, pelo alto fluxo de veículos, o congestionamento é do km 58 ao km 49. Há, também, na Anchieta, sentido litoral, um congestionamento do km 26 ao km 30, pelo alto fluxo de veículos. Na SPA-248, Acesso ao Guarujá, tem lentidão do km 7 ao km 8, pelo alto fluxo de veículos.

Tempo bom e visibilidade boa.

O SAI está em Operação Descida 7X3. Motorista utiliza as pistas norte e sul da Via Anchieta, além da pista sul da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao Litoral. Já a subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.

Feriado da Consciência Negra

Desde à 0h de sexta-feira (17), quando se iniciou a contagem, mais de 163,5 mil veículos seguiram em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a Ecovias registrou a passagem de 70,4 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 5,8 mil veículos e subiram mais de 2,1 mil veículos.