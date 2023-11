Cidades da região fecham parques devido a previsão de temporais

Atualização às 13h12

A Prefeitura de Santo André vai fechar todos os parques da cidade a partir das 13h deste sábado (18). A medida preventiva foi tomada por conta do temporal previsto para acontecer nas próximas horas. O horário de abertura será definido posteriormente, conforme as condições meteorológicas. Em São Bernardo e Mauá, os Paços anunciaram a a mesma medida, mas a partir das 14h. Em Diadema, o fechamento será no mesmo horário, mas se expande para praças e equipamentos públicos de Esporte e Cultura.

A medida acontece Defesa Civil do Estado, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), emitir alerta de tempestades e rajadas de vento intensas, com validade entre sexta-feira (17) e domingo (19). A soma do calor com a umidade proveniente da Amazônia e a passagem de uma frente fria criarão condições para pancadas de chuva forte no Estado de São Paulo. Além disso, existem condições para temporais, seguidos por raios, granizo e rajadas de vento intensas.

As rajadas de vento poderão variar entre 60 e 80 km/h, podendo alcançar, antes ou durante as chuvas, até 100 km/h. Já para as condições de chuvas, na Região Metropolitana de São Paulo, Campinas e Sorocaba, acumulados devem ser de 100 mm.

Nesta sexta-feira (17), parte da 22ª edição do festival Kizomba – Festa da Raça já havia sido cancelada devido alerta da Defesa Civil, em Diadema, As atrações desta segunda (20), incluíam em destaque o show do artista Chico César, além de participações do Coletivo Minas de Resistência, Tambor de Crioula e Banda Segunda da Paz na Praça da Moça.

A decisão de cautela tem sido adotada em demais cidades da região. Diante da previsão de ventania e fortes chuvas, três Prefeituras já decidiram cancelar eventos que estavam programados para ocorrer no feriado prolongado da Consciência Negra.

A 1ª Feira Afro de Ribeirão Pires, que aconteceria no domingo, foi adiada para o dia 26 de novembro. A Prefeitura de São Bernardo também cancelou todos os eventos do Festival de Arte Preta, incluindo o show do cantor Péricles.

Em Santo André, o Beer’s Festival também foi cancelado. Por meio das redes sociais, a Prefeitura informou que em breve será anunciado uma nova data para o evento.