Dr. Cristiano faz coro pró-Zacarias

O dentista Cristiano Schroeder (PTB), que assumiu a cadeira de vereador de Santo André por duas semanas em decorrência da licença solicitada pelo vereador Lucas Zacarias (PTB), estreou na Câmara andreense na terça-feira com uma missão: mostrar para quem quiser ver que ele defende que o candidato à sucessão do prefeito Paulo Serra (PSDB) seja Luiz Zacarias (PL), vice-prefeito do tucano nos dois mandatos. Doutor Cristiano, como é seu nome de urna, tem falado nos corredores da Casa que o melhor nome para liderar o bloco governista na eleição do ano que vem é Zacarias, que, além de leal a Paulo Serra, possui voto e representa as pautas da direita.

Ode a Bolsonaro

Outra pauta que Doutor Cristiano (PTB), vereador em exercício em Santo André, já defendeu nas sessões legislativas é enaltecer o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Tanto que ele apresentou moção de aplausos a Bolsonaro pelas obras de transposição do Rio São Francisco. A execução da obra é dividida entre bolsonaristas e petistas – aliados de Bolsonaro atribuem ao ex-presidente o avanço do projeto, enquanto figuras próximas do PT dizem que Bolsonaro insufla os dados.

Contrato prorrogado – 1

O presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (PSDB), prorrogou o contrato com a Amil para fornecimento de plano de saúde aos funcionários da Casa. O acordo vale até novembro de 2024 e resultará em valor de R$ 9,6 milhões.

Contrato prorrogado – 2

A extensão contratual acontece em meio à polêmica licitação aberta por Danilo Lima para contratar outro plano médico aos funcionários, com quantia 140% maior do que o contrato com a Amil. A lista de exigências, inclusive, cita a necessidade de ter o Hospital Sírio-Libanês na oferta de equipamentos. O TCE (Tribunal de Contas do Estado) suspendeu a concorrência.

Zona Azul de São Caetano

Outra licitação polêmica e que está travada é a da Zona Azul de São Caetano. O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) tenta, há meses, contratar empresa para explorar o estacionamento rotativo, sem êxito. Ontem, o Diário Oficial municipal trouxe nova suspensão da licitação, sem prazo de reabertura, apontando existência de liminar judicial que barra a continuidade do processo licitatório.

Saída

Por falar em São Caetano, a Prefeitura oficializou a demissão da professora Janice Paulino César de cargo concursado na Fundação Anne Sullivan. Janice foi secretária de Educação na gestão do ex-prefeito Paulo Pinheiro (União Brasil).

Copia e cola – 1

Nem bem o ex-deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) externou sua aliança com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), fiador de sua pré-campanha à Prefeitura de Diadema, o vereador Márcio Júnior (Podemos), filho do ex-parlamentar, usou a tribuna para elogiar o tucano – a prática tem sido recorrente entre aliados do tucano em Câmaras da região, muitas vezes em assuntos que nem estão relacionados às cidades dos vereadores.

Copia e cola – 2

No caso de Márcio Júnior, o elogio foi sobre a postura de Morando com relação à polêmica com a Enel. Ele sugeriu que a Prefeitura de Diadema adote medida que o tucano fez em São Bernardo sobre designar equipe para formular processos de ressarcimento contra a Enel de pessoas que perderam bens materiais com o recente apagão.