Fundação Florestan Fernandes abre inscrição para concurso público

A Fundação Florestan Fernandes realizará concurso público para diversos cargos, a maioria para a formação de cadastro de reserva. As inscrições poderão ser feitas das 13h do dia 20 de novembro até 23h59 do dia 20 de dezembro de 2023.

Os interessados em concorrer devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site da organizadora do concurso, o Instituto Zambini: www.zambini.org.br.

A lista de cargos disponíveis no concurso está disponível no edital do certame, nos links www.zambini.org.br e www.florestan.org.br/.