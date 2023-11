EMEB Mário de Andrade. Nossos novos colaboradores. Alunos vão ouvir os avós. Aprender com eles. Valorizá-los.

O encontro foi na Biblioteca Escolar Interativa Mário de Andrade, no Jardim Hollywood, a convite do professor Roberto João Julião Junior. “Memória” se fez acompanhar do memorialista José Roberto Camargo. Lá conhecemos a professora Rosemeire Fernandes e os alunos.

Mais um encontro entre a reportagem e a escola? Muito mais que isso. Os mestres da EMEB Mário de Andrade orientaram os alunos com antecedência. Os alunos pesquisaram e todos, um a um, ao microfone, indagaram sobre o projeto Memória desenvolvido pelo Diário, o que muito nos surpreendeu pela clareza e inteligência das questões colocadas.

Gratificados, fizemos questão de pedir autógrafos aos alunos, que cursam o 5º ano do ensino básico.

LIÇÃO DE CASA

A turma foi tão receptível, que fizemos uma proposta: que nas férias que se aproximem, eles entrevistem os avós, preparando uma redação.

Por onde começar: perguntando onde os avós nasceram. Se foi em São Bernardo ou em outra cidade, estado, país. As lembranças que os avós guardaram, aqui ou em outras paragens. Como brincavam. O mundo do trabalho de cada um. Eventualmente, como se deu a troca do campo pela cidade.

Lembramos aos alunos que, se há alguém que gosta mais deles, os avós estão em primeiro lugar e será sempre muito bom que eles conheçam suas histórias. De um lado, um aprendizado; de outro, a valorização da vida dos avós, que serão eternamente gratos aos netos pelas conversas.

Sugerimos aos alunos que se preocupem em encontrar fotos antigas da família, e que cada retrato seja identificado e reproduzido.

Em 2024, retornaremos à EMEB Mário de Andrade para recolher os trabalhos. Os melhores serão premiados e publicados aqui em Memória. E a história da cidade de São Bernardo e do Grande ABC ficará mais rica.

Tomamos lanche com os alunos. Conhecemos toda a escola, inaugurada em 1976 no governo Geraldo Faria Rodrigues e que recebeu o nome de Mário de Andrade na administração seguinte, do prefeito Tito Costa. Uma linda e muito bem cuidada escola.

JORNAL INTERNO

Professor Roberto nos apresentou o jornal interno da escola. As edições estão digitalizadas. Recebemos cópias, mais uma fonte a ser usada por Memória neste projeto de 36 anos seguidos aqui no Diário.

Alunos da EMEB Mário de Andrade, gratidão. Até o ano que vem.

Crédito das fotos 1 e 2 – Projeto Memória

NOVOS REPÓRTERES. Sexta-feira, 10 de novembro de 2023. A turma do 5ª ano da tarde da EMEB Mário de Andrade, com os professores Roberto e Rose e o memorialista José Roberto: no destaque, os autógrafos dos nossos novos colaboradores

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 19 de novembro de 1993 – ano 36, edição 8548

ESPECIAL – Legislação absurda desafia o cotidiano.

Leis do tempo do Município de São Bernardo mantinham-se em vigor em Santo André.

Vigorava o imposto sobre estábulos e vacas leiteiras.

A cidade já não tinha carroceiros que, no passado, estacionavam na estação à espera de passageiros.

O velho bebedouro para os cavalos já havia sido retirado do Largo Dezoito do Forte.

“As carroças levavam frutas, frangos e verduras para as casas. A mercadoria chegava de trem das cidades do interior”, recordava Romeu Tonelo, então com 66 anos, compositor nascido em Santo André.

HOJE

Dia da Bandeira Nacional, criada em 1889.

Crédito da foto 03 – Projeto Memória

SANTO ANDRÉ. A valorização da nossa Bandeira. Data: algumas gestões públicas atrás...

Dia do Cordelista, o que faz literatura do cordel

Dia da Prevenção à Violência Doméstica Contra Crianças e Adolescentes

Dia Internacional do Homem

Dia Mundial do Xadrez

Dia Nacional de Mônaco

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Santo Anastácio e Itaóca.

No Paraná, Cafeara, General Carneiro, Itaúna do Sul, Ivaiporã, Paiçandu e Rancho Alegre.

E mais: Ibateguara (AL), Iporá (GO), João Câmara (RN), Pio XII (MA), Porto de Moz (PA) e Redut (MG).

