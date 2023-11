Marina Ruy Barbosa defende Adriana Lima após criticas à aparência da modelo: Linda como sempre!

Defendeu! Marina Ruy Barbosa não hesitou em defender a modelo Adriana Lima, após a própria ter sido criticada na web pela sua aparência, além ter sido acusada de possuir muitos procedimentos estéticos.

A atriz defendeu a top model em seus stories na noite da última quarta-feira, dia 15, e disse:

-Até quando vai existir esse tribunal da Internet em relação à aparência das mulheres? Parem! Isso é doentio e tóxico e só alimenta ainda mais uma busca pela perfeição ou agradar a opinião alheia.

Acrescentou sobre o emocional de quem recebe as críticas e disparou um elogio à Adriana:

-Ninguém sabe o que a outra está passando, vivendo e sentindo. Só parem. Adriana Lima, linda como sempre!

A modelo apareceu com a família na pré-estreia do filme Jogos Vorazes ? A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, em Los Angeles, nos Estados Unidos. E logo após a aparição, logo foi criticada pela aparência. Então, Adriana se pronunciou nas redes depois de todas as mensagens maldosas. Com uma selfie de cara limpa e sem filtros, a modelo escreveu, em inglês:

Rosto de uma mãe de uma adolescente, dois pré-adolescentes, um menino ativo, um bebê de um ano aprendendo a andar e três cachorros, cansada... Obrigada por sua preocupação, ironizou.