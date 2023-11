Luana Piovani desabafa após descobrir que filho estava pesquisando sobre fuzis

Luana Piovani passou por uma situação delicada ao descobrir que o filho Dom, fruto do antigo relacionamento com Pedro Scooby, estava pesquisando sobre fuzis online. Surpresa com o tipo de busca feita pela criança, a atriz decidiu perguntar ao pequeno porque ele estava interessado no assunto.

Com isso, Luana acabou descobrindo que o filho estava jogando um game de tiro.

- Tenho um aplicativo que controla o que eles [filhos] olham na internet. Fui ver o que Dom estava pesquisando e vi que ele buscava sobre fuzil. Fui falar com o Dom, ele disse que é porque ele joga um jogo de matar e chegou um momento do jogo que ele precisasse sugerir algo que causasse dano, começou ela.

E continua:

- Dei Fortnite para os meus filhos? Não! O Dom tem um computador que ele ganhou e tem esse jogo no computador. Tentei dar um laptop para ele, mas a minha guerra já estava perdida uma vez que meu filho já havia ganhando essa merda. E meu filho menor ganhou um Nintendo que joga Fortnite. Esse consigo controlar mais fácil, mas o computador do Dom não, porque ele usa na escola também.

Logo depois, Luana deu a entender que Pedro Scooby teria incentivado o pequeno a jogar esse tipo de game.

- Genitores não deem esse tipo de presentes para os filhos. Tirei todos os presentes que eram de armas. Uma vez, um amigo do genitor chegou com uma metralhadora maior do que ele de aniversário. Rolou um branco no salão, um silêncio, ninguém acreditou que alguém tinha dado uma metralhadora, mesmo que não mate letalmente, para uma criança que na época tinha seis anos.

Além de Dom, de 11 anos de idade, Pedro e Luana também são pais de Liz e Bem, de oito anos.