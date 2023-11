Nome de Bete reforça coro pró-mulher

A definição, por parte do PT de Santo André, de apostar na ex-vereadora Bete Siraque como candidata do partido ao Paço na eleição do ano que vem fez com que ganhasse corpo uma corrente dentro do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) para que uma mulher seja vice. Nos oito anos de gestão tucana, o vice de Paulo Serra foi um homem, Luiz Zacarias (PL). Há um bloco governista que entende que a pauta feminista será uma das principais vertentes da campanha de Bete e que a escolha de uma mulher como vice do futuro candidato da sustentação em Santo André neutralizaria o discurso petista.

BASTIDORES

Show programado

Chamou atenção – pelo lado negativo – a postura do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), durante a CPI da Enel, na sessão que ouviu o presidente da empresa em São Paulo, Max Xavier. Morando ficou provocando o dirigente e também outros funcionários da empresa. Com assessores de imprensa a tiracolo e a postos para cada movimento que ele fazia, o tucano gritava com as pessoas. O comportamento foi motivo de comentários nada elogiosos por parte de deputados e demais autoridades presentes na sessão.

Protocolo

A deputada estadual Ediane Maria (Psol), com domicílio eleitoral em Santo André, protocolou na Assembleia Legislativa de São Paulo projeto de lei para instituir o Dia de Enfrentamento à Violência Política de Raça e Gênero. A data escolhida é 14 de março, dia em que a vereadora Marielle Franco (Psol-RJ) foi executada no exercício de sua função, juntamente ao motorista Anderson Gomes, em 2018. “Aqui na Alesp as mulheres, sobretudo da oposição e negras, são constantemente deslegitimadas e silenciadas em plenário. Recentemente, eu mesma fui abordada com insultos racistas nos corredores da assembleia por um desconhecido. A execução da companheira Marielle foi o extremo do que essa violência é capaz”, afirmou a deputada.

Agenda

Os ministros do Trabalho, Luiz Marinho (PT), e da Micro e Pequenas Empresas, Márcio França (PSB), estarão hoje em Diadema, para participar do lançamento do PDD (Plano Desenvolve Diadema), programa de investimentos a curto, médio e longo prazo. O evento acontece no Teatro Clara Nunes.

Mudanças

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), promoveu modificações em cargos comissionados. Fernando Trincado deixou a função de subsecretário de Tecnologia e Inovação e foi nomeado como ouvidor-geral do município. A nova subsecretária de Tecnologia e Inovação é Verônica Bertochi Pereira Aguiar.

Elogio à Rota

O vereador Rodolfo Donetti (Cidadania), de Santo André, fez menção elogiosa aos policiais da Rota e também enalteceu a parceria da corporação com o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite. “A parceria com o secretário Derrite tem sido fundamental. Sua competência e compromisso refletem-se na pronta resposta aos pedidos de patrulhamento feitos pela Frente Parlamentar. Isso não beneficia apenas Santo André, mas toda a região”, afirmou o parlamentar.

Nomeação

Filho de Carlos Maciel, ex-supersecretário do governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), Carlos Eduardo Maciel Reps chegou a ser nomeado para o gabinete de Marcelo Lima (PSB), ex-vice-prefeito e que teve o mandato de deputado federal cassado. Sua portaria foi publicada no dia 6, um dia antes de o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) entender que Marcelo infringiu a Lei da Ficha Limpa ao sair do Solidariedade, partido pelo qual se elegeu, rumo ao PSB.