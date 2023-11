Xi Jinping defende cooperação da China com os EUA, mas cobra 'respeito mútuo'

O presidente da China, Xi Jinping, defendeu uma relação "estável, saudável e sustentável" e de cooperação com os Estados Unidos, e também o "respeito mútuo". O líder chinês realizou declarações públicas, no dia em que se reuniu com o presidente dos EUA, Joe Biden, em São Francisco, Califórnia.

Registradas no site do governo chinês, as falas de Xi pedem que se evite uma "mentalidade de soma zero" ou que se provoquem conflitos entre as partes, levando o mundo a divisões. Ele disse que os dois países compartilham interesses comuns em muitos campos, como economia, comércio e agricultura, bem como em temas emergentes como mudanças climáticas e inteligência artificial.

Segundo o governo chinês, Xi também deixou claro a posição de Pequim sobre Taiwan, e enfatizou que os EUA não devem "apoiar a independência de Taiwan com ações concretas", e precisam parar de enviar armas a Taiwan. "A China eventualmente será reunificada", afirmou.

Xi disse ver "espaço ilimitado para cooperação entre os dois lados". Ele ainda comentou que, há pouco, três pandas gigantes do zoológico nacional em Washington retornaram à China, e sinalizou que "estamos dispostos a cooperar com os Estados Unidos na proteção dos pandas gigantes, buscando atender aos desejos do povo da Califórnia" de receber esse animal, em sinal de que Pequim deve enviar novos exemplares aos EUA.