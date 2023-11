Ed Sheeran é confirmado no Rock in Rio e comemora: - Contando os dias para voltar ao Brasil

Contagem regressiva! O primeiro headliner do Palco Mundo do Rock in Rio finalmente foi anunciado: Ed Sheeran vem aí! Após quatro anos, o britânico retorna ao Brasil e promete agitar o festival com seus hits Shape of You, Thinking Out Loud e Perfect.

Claro que além do cantor outros nomes foram anunciados, como Ludmilla, NE-YO e Joss Stone.

Em 2024, o festival completa 40 anos e para celebrar o marco, o evento promete uma Cidade do Rock com mais novidades, novo palco Mundo e muito mais.

Mostrando que está animado para visitar o Brasil, Ed gravou um vídeo em suas redes sociais e mandou um recado aos seus milhares de fãs.

- Olá, todo mundo aí do Brasil. Estou muito, muito feliz em dizer que estou indo tocar no Rock in Rio em setembro do ano que vem, na edição dos 40 anos do festival. Vai ser emocionante! Estou contando os dias para voltar ao Brasil. Te vejo em setembro.