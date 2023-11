São Caetano desiste de mudar escudo após repercussão negativa

A possibilidade de mudança de escudo da AD São Caetano gerou polêmica entre os torcedores e fez com que a direção do Azulão abortasse de sua tentativa de alterar o emblema da equipe do Grande ABC.

Na segunda-feira, por meio de suas redes sociais, a AD São Caetano publicou uma enquete pedindo a opinião dos torcedores a respeito do novo escudo. As duas opções apresentavam um pássaro azul - o Azulão - com uma bola.

O gestor de futebol do clube, Jorge Machado, chegou a dizer que a alteração tinha como objetivo marcar um novo momento do São Caetano. Ele comentou ainda que grandes clubes da Europa, como o Liverpool, modificaram seus emblemas para dar ar de modernidade.

A reação dos torcedores não foi nada boa. Pelas redes sociais, choveu mensagem contra a tentativa de a diretoria alterar o tradicional escudo do Azulão. Diante da repercussão, o São Caetano desistiu da ideia.

Em nota, o clube admite o mal estar que a tentativa de mudança gerou. "Entendemos ser o maior patrimônio do clube, a diretoria decidiu que não irá mudar o escudo do Azulão. Estamos imbuídos em buscar novos dias de vitórias para o clube e contamos com o apoio dos nossos verdadeiros torcedores para que 2024 seja o grande ano de retomada com as conquistas".