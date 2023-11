Namorado de Luana Andrade revela que modelo queria tratar lipedema: - Ela já não conseguia mais fazer alguns trabalhos

No último dia 7 de novembro, a notícia da morte de Luana Andrade, com apenas 29 anos de idade, pegou todos de surpresa. A assistente de palco do Domingo Legal morreu após complicações durante uma lipoaspiração.

Em entrevista ao Fantástico, o namorado de Luana falou sobre o procedimento e revelou que a decisão de realizá-lo era além da estética, já que ela gostaria de tratar um lipedema, uma inflamação no tecido gorduroso.

- Foi chegando o momento em que o incômodo foi aumentando. Ela já não conseguia mais fazer alguns trabalhos. [...] A gente passou um ano pesquisando profissionais, vendo como seria a cirurgia, disse João Hadad.

- Isso a incomodava, completou a mãe da assistente de palco.

João ainda contou que a família acredita em tudo que foi passado pelo hospital e pelos médicos responsáveis pelo procedimento.

- Acreditamos em tudo o que foi passado pelos médicos. Foi transparente, de forma segura. O que nos passaram foi realmente ser uma fatalidade. Avisaram que estava tudo bem durante a cirurgia. Porém, quando subimos até o andar em que ela estava, senti que o clima estava um pouco estranho.

No final da entrevista, Luciana contou que autorizou a doação das córneas da filha:

- A médica da UTI falou que tem duas pessoas enxergando, dois adolescentes, eles se emocionaram e eu só falei assim: que esses jovens consigam enxergar a vida como a minha filha enxergava. Eu aprendi com a minha filha, se eu sou uma pessoa melhor, essa pessoa eu aprendi a ser com a minha filha.