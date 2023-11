O velhinho tá on

Em meio a luzes piscando, sinos tocando e renas bramando, lá está o bom velhinho, esperando a chegada da data mais festiva do ano. E para este grande momento acontecer, o Papai Noel já começou a se preparar para a maratona de Natal, mantendo o físico em dia para conseguir passar pelas janelas e chaminés com tranquilidade, e com uma alimentação reforçada para encarar a noite da entrega de brinquedos.

Há exatos 43 dias para o Natal, os shoppings do Grande ABC já estão com a decoração caprichada e o espaço em que o bom velhinho receberá as crianças já está pronto.

Orlando Brandão, 62 anos, há sete encarna o Papai Noel do Golden Square Shopping, de São Bernardo,ontem ele começou a receber a criançada. Entretanto, sua preparação começou antes. No início do mês ele deu uma passadinha pelo local para garantir que tudo estaria em ordem. Aproveitou e tomou um café da manhã com as crianças e com a equipe do Diarinho.

E o bom velhinho aproveitou o momento para dar um recadinho para a criançada. “Quando forem deixar os cookies com o leite para mim perto da árvore de Natal, não esqueçam de que prefiro o leite gelado. Toda vez que o Papai Noel vem lá do Polo Norte para cá, que é mais tropical, precisa se refrescar!”.

Já que estava no shopping, o Papai Noel aproveitou para dar uma passadinha na academia. Papai Noel também cuida do corpo!

“Eu sempre fui um Papai Noel que gosta de se cuidar, aventurar, seja em piscina de bolinha que eu pulei, rapel que eu desci, fiz academia, já andei de roda gigante, tobogã e patinete elétrico”, contou.

Ou seja, o Papai Noel é radical e sua rotina vai muito além de voar de trenó e escalar chaminés para deixar os presentes das crianças.

TODOS SÃO NOEL

Apesar de o bom velhinho sempre se esforçar para atender todos os lares, ele também dá oportunidade de que as pessoas o ajudem nessa missão de fazer a alegria das crianças no Natal.

Quem nunca sonhou em ser o Papai Noel? E isso hoje em dia, pode se tornar realidade.

É bem mais fácil que se pensa. Por meio da campanha O Papai Noel dos Correios, quem quiser fazer uma boa ação neste clima natalino, pode adotar uma cartinha e presentear crianças, de até 10 anos, de escolas da rede pública do 1° ao 5° ano do fundamental, e de instituições parceiras.



Na internet, as crianças também podem cadastrar suas cartinhas.



O projeto, que atua há 34 anos, neste Natal. conta com 96 mil cartas, que estão disponíveis nas agências participantes dos Correios, ou podem ser adotadas on-line pelo blog noel.correios.com.br.



Depois de escolher a sua cartinha, com a história que mais te comoveu, o presente pode ser levado até os pontos de coleta da sua cidade. No site também há mais informações sobre as coletas de presentes. A campanha acontece até o dia 15 de dezembro.



Que tal incorporar o bom velhinho, e realizar o sonho de uma criança? Não há nada mais natalino do que fazer uma boa ação de coração.