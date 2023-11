Rafael Caetano e seu Coração Selvagem

Nascido em Sobral, no Ceará, o cantor Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes, conhecido como Belchior, já foi referenciado diversas vezes, seja em vida, com o LP Falso Brilhante (1976), de Elis Regina, ou após sua morte – em 30 de abril de 2017 –, com o documentário Belchior – Apenas um Coração Selvagem (2023), dirigido por Camilo Cavalcanti. Na última semana, porém, a sonoridade do músico cearense foi homenageada de forma diferente e única, ocupando as passarelas da SPFW (São Paulo Fashion Week) durante a apresentação da coleção Coração Selvagem, do estilista sul-caetanense Rafael Caetano.

O estilista da região apresentou, pela sua marca, a coleção para o Verão de 2024 nas passarelas da SPFW+ Origens, que compõe uma trilogia que se iniciou em 2021. Para este trabalho, o segundo desfile da marca para a mais importante semana da moda nacional, a coleção recebeu o título Coração Selvagem, inspirada no álbum de mesmo nome do cantor Belchior, lançado em 1977. O Diário realizou a cobertura da apresentação, que aconteceu no Komplexo Tempo, no bairro da Mooca, na Capital.

“Conheci Belchior melhor há três anos, pois tinha contato breve porque minha avó sempre falava dele, principalmente porque meu avô era muito fã”, explica Rafael Caetano ao Diário. “Durante a pandemia ganhei uma ilustração do Belchior de presente do amigo Rafael Garcia, que estava ilustrando seus artistas favoritos. Ao invés de escutar o artista, fui ler sobre a vida dele, e vi que já conhecia diversas outras músicas”, explica o estilista, que ouviu o disco Coração Selvagem pela primeira vez enquanto pensava no tema para sua próxima coleção, sendo a canção homônima sua principal inspiração.

Lotado para a apresentação do estilista, o público silenciou enquanto os primeiros acordes eram tocados, acompanhados das imagens e versos de Belchior nos painéis do espaço. Atores como Marcos Pitombo e Klebber Toledo se juntaram a modelos como Samuel Morais e Sam Porto no desfile, que trouxe a união do streetwear com a alfaiataria para criar uma coleção contemporânea, com grande parte dos tecidos composta de crepes, suedes, tweeds, cetins, sarjas e bases de tricoline e cambraia de algodão.

A maquiagem da apresentação Rafael define como um diálogo “sobre o tempo”, fazendo também referência à pressa que Belchior cita na música. Além disso, o estilista alega a ligação entre pessoas por meio do amor como outra fonte de inspiração. A beleza do desfile foi assinada pelo beauty artist Bruno Cézar – que já assinou mais de 20 coleções junto a Rafael –, usando produtos como hidratante, primer, base, corretivo e iluminador cremoso de forma bem leve. Já para fazer o fio, Cézar usou aquacolor e misturou três tons (vermelho, amarelo e preto) para chegar na cor desejada. Na pesquisa e direção criativa, Fer Mesquita coordena a composição da beleza do desfile.



SÃO CAETANO

Atualmente, Rafael Caetano vive em Madri e busca novos espaços como professor, já que além de estilista, Rafael Caetano é docente de moda no Senac Lapa Faustolo, no Centro Universitário Belas Artes. Para isso, cursa mestrado em Estúdios LGBTIQ+, o primeiro do estilo no mundo, na Universidade Complutense de Madri, aperfeiçoando os estudos de gênero que sempre estiveram presentes em seu trabalho.

Mesmo com a distância, o estilista relata seu carinho pela cidade que cresceu. “Minha ligação com São Caetano é muito grande, já que morei a vida toda e minha família ainda vive no município” diz Rafael, que lembra do apoio da cidade para custear seus estudos por meio de programas da Prefeitura.