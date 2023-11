Foco do Podemos na região será o Legislativo, diz Renata Abreu

A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, disse que o partido vai trabalhar para fortalecer a bancada de vereadores na eleição do ano que vem. A declaração foi feita durante o ato de filiação de Fabio Palacio, pré-candidato a prefeito de São Caetano, na tarde de ontem.

A deputada federal citou nominalmente os nomes de Jobert Minhoca e Edison Parra, vereadores em Santo André e São Caetano, respectivamente, que, segundo ela, vão encabeçar a lista de prioridades da legenda na busca por vaga no Legislativo.

“O Podemos tem crescido muito no Brasil inteiro, especialmente no Grande ABC, temos muitos vereadores. Em Santo André temos um projeto com o Minhoca para o Legislativo e vamos terminar as construções nas próximas semanas”, comentou a presidente.

Renata também mencionou municípios como Mauá e São Bernardo, cujo foco do Podemos também estará no Legislativo.

“Nós temos lideranças locais nessas cidades. Em Mauá nós temos o Dr. Evandro e a Wanessa Bonfim, e em São Bernardo o vereador Eliezer (Mendes). Então, o nosso trabalho é ouvir a base municipal, vamos respeitar a decisão local. É com eles que estamos construindo o melhor caminho. Mas, a princípio, o projeto é para o Legislativo”.

Na atual legislatura, o Podemos tem oito cadeiras nas Câmaras do Grande ABC. Hoje, o único município da região sem um vereador da sigla é Santo André, mas isso se deve ao fato de Jobert Minhoca ter se licenciado do Legislativo para assumir a Secretaria da Pessoa com Deficiência do município.

FABIO PALACIO

Embora o foco do Podemos seja aumentar as cadeiras no Legislativo, a principal aposta é a candidatura de Fabio Palacio à Prefeitura de São Caetano. Evento realizado na tarde de ontem no São Caetano Esporte Clube concretizou a chegada do pré-candidato à sigla.

Ao Diário, Palacio argumentou que a escolha pelo Podemos vem da identificação com o partido e da confiança de Renata Abreu em apostar as fichas em seu projeto eleitoral em São Caetano.

“A gente pega a linha de conduta do Podemos, a forma como se comunica, é transparente, não é fisiológico. Justamente o contrário do que vemos hoje na administração de São Caetano, que não disponibiliza os dados ao cidadão e que faz a velha política”, apontou Palacio. “E tive uma conversa muito franca com a Renata, que me deixou confiante em saber que a nossa pré-candidatura é uma das principais apostas do partido para 2024.”

Vereador por três mandatos, Palacio concorreu pela primeira vez à Prefeitura de São Caetano pelo PL, em 2016 – ficou em terceiro lugar, atrás do hoje prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e do ex-prefeito Paulo Pinheiro (União Brasil). Em 2020, novamente foi às urnas na corrida majoritária, desta vez pelo PSD, e terminou na segunda colocação, sem impedir a reeleição de Auricchio. Desta vez, o cenário é de enfrentar um candidato apoiado por Auricchio – e não o próprio tucano.

“Aqui em São Caetano a gente vê um potencial muito grande no Fabio, especialmente pela vontade da população de ter uma energia nova, uma renovação política. E isso vai muito ao encontro do que estamos oferecendo com a candidatura dele”, comentou Renata Abreu.