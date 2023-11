Poatan, de São Bernardo, disputa hoje cinturão dos meio-pesados

O lutador de São Bernardo, Alex Poatan Pereira, realiza hoje a luta principal do UFC 295. Em busca do cinturão da categoria dos meio-pesados(até 93kg), o brasileiro enfrentará o tcheco e ex-campeão da divisão, Jiri Prochazka.

O confronto foi confirmado após a pesagem realizada ontem. Poatan marcou 92,5kg, já Prochazka pesou 92,6kg.

Com apenas seis lutas na organização, o brasileiro mostra uma rápida ascensão no MMA. São cinco vitórias e uma derrota. Em menos de um ano, essa será a terceira disputa de título do atleta são-bernardense dentro do UFC.

O duelo ocorre no Madison Square Garden, em Nova Iorque. O card preliminar está programado para iniciar às 20h, já o principal para a meia-noite.