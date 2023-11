Marcelo Lima ganha sobrevida na Câmara

Assim como aconteceu com o ex-deputado e ex-procurador Deltan Dallagnol, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (PP-AL), decidiu encaminhar para a corregedoria da Casa a decisão de cassação do deputado federal Marcelo Lima (PSB), ex-vice-prefeito de São Bernardo. Marcelo teve o mandato cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), por 5 votos a 2, por infidelidade partidária, ao trocar sem justa causa o Solidariedade pelo PSB em maio. Com o encaminhamento de Lira, Marcelo terá uma sobrevida de pelo menos 20 dias no Legislativo federal – isso significa que todo gabinete permanece ativo, ele ainda participa de comissões para as quais foi designado e pode protocolar projetos de lei.

Tempo como aliado

Outra consequência positiva para Marcelo Lima (PSB) neste caso de o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (PP-AL), encaminhar para a corregedoria o acórdão para cassação de seu mandato é que o socialista de São Bernardo ganha tempo também para protocolar recursos – seja no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ou no STF (Supremo Tribunal Federal) – para tentar anular a decisão da Corte Eleitoral.

Nota da mesa

“De acordo com o Ato da Mesa 37/09, a partir do dia seguinte ao da publicação da notificação, o deputado tem cinco dias úteis para se manifestar por escrito à Corregedoria da Câmara dos Deputados. Concluída a fase de instrução, o parecer do corregedor é encaminhado à mesa diretora da Casa, órgão competente para declarar a perda de mandato, conforme prevê a Constituição Federal (Artigo 55º, inciso 5º, parágrafo 3º). Até o fim do processo, o deputado continua no exercício do mandato, com as prerrogativas inerentes ao cargo”, diz a Câmara.

Silêncio – 1

Desde o fim de terça-feira, quando o TSE decidiu cassar o mandato, Marcelo Lima está recluso e sem falar com muitas pessoas. Nas redes sociais, a última postagem foi ontem, mas sem citar o revés jurídico – publicou vídeo sobre obras na região do Divinéia.

Silêncio – 2

Seu aliado, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), também não tem tocado no assunto. Pelo contrário. Fala de vários outros temas e até mesmo divulgou que seu ex-secretário Pedro Pinheiro assumiu o comando do Avante municipal.

Poder de atração

O ex-deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), depois que anunciou que será pré-candidato a prefeito de Diadema com apoio do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), deu início à sondagem e à captação de antigos aliados – tanto dele quanto do ex-prefeito Lauro Michels (PV), de quem foi vice – para fortalecer seu projeto eleitoral. Nesta semana, postou fotos com Klebão Moreira, ex-assessor de Lauro e que acompanhava a pré-campanha do presidente da SPObras, Taka Yamauchi (MDB).

Exemplo da Ásia

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), que está em missão oficial em Singapura e Japão, tem relatado em suas redes sociais as impressões sobre a tecnologia nos países asiáticos. Ele também tem se reunido com autoridades locais em busca de parcerias para São Bernardo. “Encerro minha missão pela Ásia, foram sete dias entre Singapura e Tóquio. Levo muito aprendizado e experiências enriquecedoras. Tenho certeza absoluta de que é possível adotar muitas das boas práticas que aprendi aqui para tornar nossas cidades melhores para viver.”