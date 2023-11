Parra afirma que a chegada de Palacio cria expectativa de vitória

Na avaliação do vereador e presidente municipal do Podemos de São Caetano, Edison Parra, a chegada do ex-prefeiturável e pré-candidato Fabio Palacio fortalece e “coroa” o crescimento do partido no município. Para o parlamentar, a nova filiação levanta possibilidades reais de conquistar a principal cadeira da Prefeitura nas eleições de 2024.

Parra foi uma das figuras centrais na aproximação entre o ex-prefeiturável e a legenda. Para o ano que vem, o partido está apostando as fichas nesta pré-candidatura. “Com a vinda do Palacio a gente entra na disputa para conquistar a cadeira de prefeito, com perspectivas reais de vencer”, afirmou o presidente da sigla no município.

Palacio concorreu ao Paço de São Caetano em outras duas oportunidades, em 2016 pelo PL e em 2020 pelo PSD. Nesta última, perdeu para o atual prefeito, José Auricchio Júnior (PSDB). Agora, pelo Podemos, o político tenta pela terceira vez chegar ao Palácio da Cerâmica.

Ainda de acordo com o vereador, a filiação acontece de forma natural, visto que a aproximação com o ex-prefeiturável já ocorria desde 2020. “Começamos a conversar sobre a possibilidade de ele usar a sigla para ser candidato majoritário. O objetivo era tornar o Podemos relevante para a disputa do pleito de 2024. Tudo se encaixou, o partido está em crescimento no País inteiro. Com a chegada dele, o partido fica encorpado para montar as chapas”, afirmou.

Hoje, o Podemos trava forte oposição ao governo de São Caetano. Segundo Parra, Palacio será a principal figura contrária que pode desbancar o lado da situação. “O quadro é de uma eleição polarizada, um candidato escolhido pela situação, do Auricchio, e, do outro lado, o Palacio, sendo o principal candidato da oposição. Eles têm muito medo de divulgar quem será (o candidato do governo), isso mostra o total respeito e o medo de perder a eleição para nós”, disse o vereador.

Além da disputa pela principal cadeira do Paço, a legenda trabalha para aumentar os representantes dentro da Câmara Municipal. Sendo o único vereador do partido na Casa, Parra ressalta que, além de vencer a corrida pela Prefeitura, o objetivo do Podemos para a disputa eleitoral de 2024 é eleger ao mínimo dois vereadores.

A filiação de Palacio, de forma oficial, será concretizada hoje, às 16h, com a presença da presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu. Vale lembrar que a parlamentar também teve papel central nas negociações para a entrada do potencial candidato ao Paço na sigla.