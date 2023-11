Primavera Sound São Paulo: T4F anuncia contrato de 10 anos para realização do festival

O Primavera Sound São Paulo, apresentado pela T4F, promoveu nesta quarta-feira, 8 de novembro, o evento de lançamento da segunda edição do festival, que acontece nos dias 2 e 3 de dezembro no Autódromo de Interlagos. Na ocasião, a T4F anunciou o contrato de 10 anos para a realização do festival, e a parceria de mídia com a Globo para a edição de 2023, que terá transmissão ao vivo no Multishow e Globoplay. Também foram anunciadas a parceria com a CCR, as ações de responsabilidade social e ambiental do evento e o mapa com todos os detalhes desta edição.

“O público do Primavera Sound São Paulo é uma das comunidades que mais cresce no mundo. Tenho certeza de que qualquer Primavera Sound gostaria de ter um público assim, tão amoroso, atencioso e que vibra junto com a gente”, afirmou Alfonso Lanza, CEO do Primavera Sound. Em um vídeo exclusivo para o evento de lançamento, Lanza explicou ainda a importância da expansão do evento para uma segunda edição e ainda agradeceu a parceria com a T4F.

Um dos momentos mais aguardados da noite foi a apresentação do mapa do festival. Agora no Autódromo de Interlagos, o Primavera Sound São Paulo terá quatro palcos, incluindo um espaço inédito, o TNT Club, que poderá reunir até 700 pessoas ao mesmo tempo.

Francesca Alterio, diretora de Marketing e Festivais da T4F, anunciou uma das novidades desta edição, a parceria de mídia entre o festival e a Globo. Com isso, o evento contará com transmissão ao vivo e ampla cobertura. A transmissão dos shows, além de entrevistas exclusivas com artistas antes e após as apresentações acontecem no Multishow e no Globoplay. O evento ainda terá cobertura pelo Gshow. Já como parte da parceria de mídia, TV Globo, Multishow e Globoplay integram o plano com veiculação de vinhetas do festival.

Francesca celebrou a nova parceria: "A união com a Globo é estratégica como parte dos esforços do Primavera Sound São Paulo para proporcionar uma experiência ampla e diversificada para os fãs de música. A abrangência multiplataforma da Globo reforça ainda mais o compromisso do festival de democratizar o acesso à música de excelência, não só na cidade de São Paulo, mas em todo o Brasil”, afirma a executiva. Além da Globo, Multishow e Globoplay, Rádio MIX FM, Rádio 89 FM, Eletromidia, Tenho Mais Discos Que Amigos e Billboard também são media partners do Primavera Sound São Paulo.

Além dos parceiros de mídia, os patrocinadores também estiveram presentes no evento de lançamento. Leonardo Duarte, diretor comercial da T4F foi categórico ao falar sobre a importância de parceiros como Corona, Banco do Brasil, TNT Energy Drink, Neutrogena, Schweppes e Jameson Irish Whiskey, marcas já confirmadas para esta edição do festival. “Estamos extremamente felizes em ter marcas deste tamanho ao nosso lado este ano. Esses parceiros são de extrema importância já que são grandes responsáveis por amplificar a voz do festival, cada uma delas com o seu formato e disseminar a cultura do Primavera Sound São Paulo por todos os lugares”, explicou o executivo que não descartou a presença de novas parcerias com marcas até o dia do evento.

A noite também foi marcada pelo anúncio da parceria entre Primavera Sound São Paulo e Via Mobilidade. Detalhes completos desta parceria serão divulgados em breve.

E o lineup, uma das estrelas no Primavera Sound São Paulo, não poderia ficar de fora. Pedro Antunes, booking da T4F falou sobre a difícil missão de chegar os nomes que irão se apresentar nos dias 2 e 3 de dezembro, além de falar sobre o selo WME, que garante a equidade de gênero entre as atrações. Pedro também convidou o público para aproveitar o Primavera na Cidade, shows que acontecem nos dias que antecedem o festival, com um clima mais intimista para que os fãs tenham uma experiência completa do evento.

As ações sociais e ambientais foram outro destaque do evento. Responsável pela área de ESG da T4F, Monique Pini apresentou as iniciativas que fazem parte desta edição do festival. As ações vão desde coleta de resíduos e consumo consciente deles, através da reutilização de todos os palcos e cenografias, por exemplo; passando pela parceria com o Greenpeace, que irá levar para Interlagos um DOMO para uma experiência imersiva na floresta como forma de conscientização para o público.

Já em relação às iniciativas sociais, o Primavera Sound São Paulo conta com o protocolo anti assédio com a adesão à iniciativa “Nobody is Normal”, em parceria com a organização Livre de Assédio. Com um plano de ação abrangente que inclui medidas contra a transfobia, homofobia, lesbofobia e outras formas de discriminação, o festival vê no "Nobody is Normal" uma oportunidade de transformar o evento em uma celebração da diversidade. Há também a entrada social, que direciona parte do valor desses ingressos para as instituições Casa de David, Casa de Zézinho (terá um stand nos dias de evento) e Fundação Bachiana ( será responsável por fazer a abertura do festival); e uma série de recursos para que o evento seja acessível para todos. Haverá palcos com plataforma elevada exclusiva para pessoas com deficiência, intérpretes de libras nos telões; audiodescrição nas plataformas dos palcos; cardápio em áudio, bares acessíveis, canal de atendimento via WhatsApp e fones de ouvido para pessoas com espectro autista.

O Primavera Sound teve origem em Barcelona em 2001 e, atualmente, acontece em cidades como Barcelona, Porto, Buenos Aires, Bogotá e Assunção. Em São Paulo, o festival chega à sua segunda edição, sendo a primeira delas com realização da T4F.

O Primavera Sound São Paulo é apresentado por Corona. O evento tem o Banco do Brasil como meio de pagamento oficial, patrocínios de TNT Energy Drink e Neutrogena, e apoios de Schweppes e Jameson Irish Whiskey. A Globo, Multishow e Globoplay, Rádio MIX FM, Rádio 89 FM, Eletromidia, Tenho Mais Discos Que Amigos e Billboard são media partners.

Serviço:

Primavera Sound São Paulo

Apresentado por: Corona

Meio de Pagamento Oficial: Banco do Brasil

Patrocínio: TNT Energy Drink e Neutrogena

Apoio: Schweppes e Jameson Irish Whiskey

Media Partners: Globo, Multishow e Globoplay, Rádio MIX FM, Rádio 89 FM, Eletromidia,

Tenho Mais Discos Que Amigos e Billboard

Data: 2 e 3 de dezembro

Local: Autódromo de Interlagos

Venda de ingressos: Tickets For Fun

Ingressos:

Primavera Dia: Dá acesso a um dia do festival (sábado ou domingo – a definir de acordo com a sua escolha). Em breve.

Primavera Passaporte: Dá acesso aos 2 dias do festival.

Primavera VIP Dia: Dá acesso a um dia de festival (sábado ou domingo – a definir de acordo com a sua escolha) e à área VIP do festival nesse dia. Em breve.

Primavera VIP Passaporte: Dá acesso aos 2 dias do festival e à área VIP.

Clientes Banco do Brasil

Clientes Banco do Brasil portadores dos Cartões de Débito e Crédito Ourocard Visa, têm desconto exclusivo de 15% na compra de ingressos apenas durante a pré-venda, além de parcelamento exclusivo em até 08 (oito) vezes na compra do Primavera Passaporte e Primavera VIP Passaporte e em até 06 (seis) vezes no Primavera Dia e Primavera VIP Dia (vendas limitadas a 4 ingressos por CPF).

*O parcelamento e a compra online são válidos apenas para cartões de crédito.

*Esta oferta não é válida para cartões corporativos e empresariais.

Demais clientes

Clientes dos demais cartões têm parcelamento em até 4 (quatro) vezes sem juros para o Primavera Passaporte e Primavera VIP Passaporte, já para Primavera Dia e Primavera VIP Dia pode ser parcelado em até 03 (três) vezes sem juros (vendas limitadas a 6 ingressos por CPF).

Entrada Solidária

A Entrada Solidária é uma categoria que oferece desconto de 40% no preço do ingresso inteiro mediante doação para as instituições Casa do Zezinho, Orquestra Fundação Bachiana e Casa de David, de R$15,00 para o Ingresso tipo Dia e de R$25,00 para o ingresso tipo Passaporte. O período de vigência da Entrada Solidária será até 07/11/2023 e está sujeito à disponibilidade de ingresso. Para mais informações, acesse o regulamento.

Classificação etária: 15 anos desacompanhados. De 10 a 14 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Não será permitida a entrada de menores de 10 anos. Para o Primavera VIP não será permitida a entrada de menores de 10 anos desacompanhados dos pais ou responsável legal.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA:

Teatro Renault – Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista

*De terça a domingo: das 12h às 20h

*Segunda e feriados: fechado

SITE DE VENDAS – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA:

Tickets for Fun