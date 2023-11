José Auricchio recebe Felipão e dirigente do São Caetano

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), recebeu ontem o técnico Luiz Felipe Scolari, comandante do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira (2002), e que atualmente dirige o Atlético-MG. Na visita ao Palácio da Cerâmica estava também o consultor técnico do São Caetano, Jorge Machado. O encontro ocorreu um dia após o Diário mostrar o distanciamento entre a Prefeitura e o futebol profissional da cidade nas gestões do atual chefe do Executivo.

“É uma honra receber o Felipão, ainda mais no dia de seu aniversário (o treinador completou 75 anos ontem). Um encontro muito especial”, afirmou Auricchio, que agradeceu Scolari por tudo o que fez pelo futebol brasileiro e pelo seu time de coração, o Palmeiras.

A empolgação do prefeito contrasta com a atenção dedicada à equipe que levou o nome da cidade para o topo do cenário esportivo no início dos anos 2000 e que culminou com o título do Campeonato Paulista de 2004, além dos vices do Campeonato Brasileiro (2000 e 2001) e da Copa Libertadores das Américas (2001).

Desde o início da primeira gestão de Auricchio, em 2005, o Azulão vem colecionando rebaixamentos e até foi a leilão (sem receber nenhum lance). Atualmente está na Série A-3 do Campeonato Paulista e sem lugar na Série D, última divisão do Campeonato Brasileiro. Situação que em nada lembra o protagonismo do passado.