Casas Bahia registra prejuízo R$ 836 mi

O prejuízo do Grupo Casas Bahia no terceiro trimestre de 2023 foi de R$ 836 milhões. O que representa aumento de 311% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este é o quinto período de três meses consecutivo que os resultados líquidos da empresa são negativos.

A última vez que a empresa, que nasceu em São Caetano, registrou lucro foi no segundo trimestre de 2022, quando atingiu a marca de R$ 16 milhões.

O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado neste trimestre também foi negativo, em R$ 66 milhões.

Em setembro, a empresa abandonou a denominação Via e voltou a se chamar Casas Bahia. Além disso, resolveu focar suas ações na compra e venda de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, reduzindo o mix de produtos (principalmente em seu site) como uma das formas de reduzir as dívidas acumuladas. Bem como o fechamento de 100 lojas e o corte de 6.000 funcionários. Tudo isso para tentar reverter a fase negativa.

No terceiro trimestre deste ano, 32 pontos de venda tiveram as atividades encerradas. Os outros 68 poderão ficar para o próximo ano, já que neste mês ocorre a Black Friday e no próximo tem o Natal, datas em que tradicionalmente cresce o volume de vendas no varejo e a rede quer aproveitar estes pontos para melhorar o faturamento.

FATO RELEVANTE

O Grupo Casas Bahia divulgou na quarta-feira fato relevante sobre a estruturação do fundo de investimento em direitos creditórios com objetivo otimizar a operação de crediário da companhia.

O fundo buscará uma captação inicial de R$ 600 milhões e, após essa primeira captação, poderá contar com aportes adicionais chegando até um capital total de R$1,5 bilhão.