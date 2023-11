Santo André renova com Giuliana Flores

O Santo André continua se movimentando para garantir apoios importantes para a temporada 2024. Depois de anunciar a renovação da parceria com o Auto Shopping Global e a Água Moove Sports, nesta quarta-feira (8) foi a vez de renovar o patrocínio com a Giuliana Flores. A empresa terá a marca estampada na parte superior das costas na camisa da equipe profissional. Além do uniforme, a Giualiana Flores continuará presente nas redes sociais do clube, ações no Estádio Bruno José Daniel, placas publicitárias e backdrop de entrevistas. “Muito importante estender essa união com a Giuliana Flores. Uma parceria que mostra a credibilidade do Ramalhão e o retorno que temos dado aos patrocinadores. É essas parcerias que contribuirão para um Santo André cada vez mais forte”, disse o presidente do clube, Celso Luiz de Almeida.

Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores, também celebrou a renovação. “ A nossa parceria com o Santo André tem sido extremamente positiva, temos um carinho muito especial pelo clube. Estamos muito felizes em tornar nossa relação ainda mais duradoura e, no que depender de nós, faremos nosso melhor para manter o Santo André colado no sucesso”, falou.

A Giuliana Flores é a maior floricultura do Brasil com mais de 15 lojas e quiosques espalhados pela Grande São Paulo, além da loja online, responsável por 90% do faturamento da empresa.

No próximo ano, o Santo André disputará o Campeonato Paulista da Série A-1, Campeonato Brasileiro da Série D e, possivelmente, a Copa Paulista.