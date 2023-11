Diadema inicia obras para construção da UPA Centro

A reestruturação da rede municipal de Saúde de Diadema avança com o início das obras para implantação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro, nesta quarta-feira (08/11). A cerimônia oficial foi realizada no auditório do Quarteirão da Saúde (QS), após vistoria técnica do prefeito José de Filippi Junior e dos secretários da Saúde, José Antônio da Silva, e de Obras, Luiz Carlos Theophilo, às dependências do Pronto Socorro Central (PSC), onde será instalada a UPA.

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, ressaltou que a saúde da cidade vai ter muitas mudanças positivas nos próximos meses e anos. “Vamos melhorar as condições físicas, equipar, qualificar o trabalho, mas nada supera o amor e a dedicação do profissional de saúde. Essa reforma é para que os servidores tenham cada vez mais condições de exercer o dom e a vocação que eles receberam e atender cada vez melhor os nossos munícipes”, completou.

O secretário de Saúde, José Antônio da Silva, lembrou que o projeto da UPA Centro não começou agora. “Desde o nosso plano de governo, desde o planejamento inicial, esse era um dos nossos objetivos que agora começa a sair do papel”, recordou. “Uma ação fruto do trabalho do prefeito, dos conselheiros de saúde, da equipe de trabalhadores e dos vereadores. Nossa meta é atingir 15 mil atendimentos por mês. As melhorias começaram pela atenção básica, com o programa UBS Nota 10, e agora chega aos serviços de urgência e emergência”, concluiu.

O secretário de Obras, Luiz Carlos Theophilo, destacou que a licitação conseguiu reduzir em quase R$ 1 milhão o valor da obra. “Orçamos em R$ 5,7 milhões, mas o contrato ficou em R$ 4,8 milhões. Então agora é trabalhar, claro que com os desafios de manter o atendimento, o pronto socorro não para, mas em seis meses vamos entregar a UPA Centro para a população”, finalizou.

Compuseram a mesa do evento, além dos secretários já citados, o coordenador da empresa vencedora da licitação, Marcello Sanches, a vice-prefeita Patty Ferreira, a presidenta do Fundo Social de Solidariedade Inês Maria e os vereadores Orlando Vitoriano e Josa Queiróz, presidente da Câmara e líder de governo, respectivamente.

O que muda

O Pronto Socorro Central, que funciona ao lado do Quarteirão da Saúde, passará por reforma para adequação de ambientes e ampliação de leitos (adulto e infantil), passando de 43 para 61. A previsão é passar de 10 mil para 15 mil atendimentos por mês, entre consultas e procedimentos, tanto para observação e internação nos setores adulto e pediátrico.

Outro benefício decorrente da habilitação da UPA III é o repasse do Governo Federal para qualificação e custeio mensal do serviço. De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 10, de 3 de janeiro de 2017, esse investimento pode variar de R$ 50 mil a R$ 300 mil por mês. Atualmente, a Administração Municipal é responsável por todo custeio do Pronto Socorro Central.

Atendimento mantido

As obras terão início no 3º andar, onde funcionam dependências administrativas. Com o avanço da reforma para outros pavimentos, alguns atendimentos serão deslocados temporariamente para outras salas e espaços dentro do próprio prédio.

A sinalização dessa mudança será feita previamente para que o serviço não seja interrompido e população e funcionários estejam em segurança, minimizando os transtornos de uma reforma e mantendo o atendimento de urgência e emergência. A previsão é de que as intervenções sejam finalizadas em seis meses e serão investidos R$ 5,7 milhões de recursos do tesouro municipal.

Como funciona a UPA

Quando o paciente chega ao serviço, passa pela triagem com classificação de risco e é direcionado para o atendimento de acordo com cada necessidade e situação de saúde. Entre os casos de urgência e emergência atendidos pela UPA estão pressão alta, dor no peito, infartos, derrame, dor abdominal, dificuldade de respirar, febre e parada cardiorrespiratórias.

No próximo dia 17 de novembro, terá início as obras de construção da UPA Paineiras, na região Norte da cidade. Para isso, a Prefeitura irá ampliar o prédio onde estão localizados o Pronto Atendimento (PA) e a UBS que leva o mesmo nome do bairro. Além disso, a reformulação da rede de Urgência, Emergência e Hospitalar inclui ainda uma terceira UPA no Eldorado e a construção do novo prédio do Hospital Municipal de Diadema.