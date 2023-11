Palacio anuncia ida ao Podemos para disputar Prefeitura de S.Caetano

Ex-prefeiturável e pré-candidato à Prefeitura de São Caetano na eleição do ano que vem, Fabio Palacio anunciou que vai se filiar ao Podemos para disputar pela terceira vez o Palácio da Cerâmica. O ato acontece no sábado, a partir das 16h, em um clube no bairro Fundação e com a presença da presidente nacional da legenda, a deputada federal Renata Abreu.

Ao Diário, Palacio argumentou que a escolha pelo Podemos vem da identificação com o partido e da confiança de Renata em apostar as fichas em seu projeto eleitoral em São Caetano.

“A gente pega a linha de conduta do Podemos, a forma como se comunica, é transparente, não é fisiológico. Justamente o contrário do que vemos hoje na administração de São Caetano, que não disponibiliza os dados ao cidadão e que faz a velha política”, apontou Palacio. “E tive uma conversa muito franca com a Renata, que me deixou confiante em saber que a nossa pré-candidatura é uma das principais apostas do partido para 2024.”

Vereador por três mandatos, Palacio concorreu pela primeira vez à Prefeitura de São Caetano pelo PL, em 2016 - ficou em terceiro lugar, atrás do hoje prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e do ex-prefeito Paulo Pinheiro (União Brasil). Em 2020, novamente foi às urnas na corrida majoritária, desta vez pelo PSD, e terminou na segunda colocação, sem impedir a reeleição de Auricchio. Desta vez, o cenário é de enfrentar um candidato apoiado por Auricchio - e não o próprio tucano.

Ainda na questão sobre a escolha do Podemos, Palacio destacou que o partido mantém uma linha de conduta com relação à administração Auricchio. Único vereador da sigla na cidade, Edison Parra integra a bancada de oposição e, semanalmente, faz duras críticas à gestão tucana - Parra foi aliado de Auricchio em outros mandatos, mas costuma dizer que o governo “Auricchio 4”, em referência ao quarto mandato, é o pior da história da cidade. “O Parra, inclusive, foi uma figura central nessa aproximação com a Renata e com o Podemos.”

UNIÃO BRASIL

Filiado ao União Brasil desde 2021, Palacio apontou que sua saída da legenda se deu de forma tranquila e pacífica com a família Leite - cujo patriarca, Milton Leite, é presidente da Câmara de São Paulo - e com a família Pinheiro, que hoje está à frente do diretório são-caetanense.

“O nosso projeto conta com o União Brasil, não há ruptura. Foi tudo muito tranquilo”, assegurou o ex-prefeiturável, que disse ter suporte do Solidariedade, do PDT e do PTB. “Também estamos conversando com outros partidos para ter uma frente coesa em prol da melhoria de São Caetano.”