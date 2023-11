TSE cassa mandato de Marcelo Lima, ex-vice de São Bernardo

Atualizada às 20h41



O plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) cassou o mandato de deputado federal do ex-vice-prefeito de São Bernardo Marcelo Lima (PSB) por infidelidade partidária. A decisão foi emitida na noite desta terça-feira, por 5 votos a 2.



Marcelo se elegeu deputado federal no ano passado pelo Solidariedade, com 110.430 votos, mas mudou de sigla em maio deste ano, migrando para o PSB. Ele argumentou que o Solidariedade não havia atingido a cláusula de barreira nas eleições de 2022 e que tinha anuência do diretório municipal para deixar a sigla sem perder o mandato.



O Solidariedade, porém, entrou com ação no TSE sob alegação que a incorporação do Pros sanou a falha da cláusula de barreira e a liberação do diretório municipal foi feita pelo próprio Marcelo Lima, o que feriu o estatuto do Solidariedade, que diz que esse tipo de aval precisa ter chancela do diretório nacional.



Os ministros André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques já haviam votado a favor da cassação do mandato de Marcelo Lima. O ministro Kassio Nunes Marques pediu vistas, e o processo só foi retomado nesta terça-feira. Nunes Marques votou contra a cassação e foi acompanhado somente pelo ministro Raul Araújo.



A ministra Cármen Lúcia votou a favor da tese de Solidariedade e acompanhou o relator, a favor da perda do mandato de Marcelo. Benedito Gonçalves e Alexandre de Moraes também votou contra o socialista.



Com a decisão do TSE, quem assumirá a cadeira é Paulinho da Força, dirigente da Força Sindical e vice-presidente nacional do Solidariedade. Ou seja, o Grande ABC perderá uma cadeira na Câmara Federal – ficarão somente Alex Manente (Cidadania) e Vicentinho (PT), de São Bernardo, além de Fernando Marangoni (União Brasil), de Santo André.



Foi o segundo deputado federal cassado neste mandato - Deltan Dallangon, do Paraná, também perdeu a vaga. E o segundo parlamentar do Grande ABC a ter o mandato cassado pós-redemocratização do País (veja mais ao lado).



Era o primeiro mandato de deputado federal de Marcelo Lima, que foi vereador e vice-prefeito na gestão do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Ele também foi secretário de Serviços Urbanos.



Pelo trâmite, o TSE comunica a mesa diretora da Câmara, que terá de oficializar a saída de Marcelo Lima e dar posse a Paulinho da Força. Marcelo poderá recorrer no STF (Supremo Tribunal Federal), mas fora do cargo. Ele tem dito que será candidato a prefeito e busca se viabilizar dentro da gestão Morando para ser o nome governista no pleito de 2024.



A equipe do Diário procurou o agora ex-parlamentar e até o fechamento desta edição não obteve retorno.