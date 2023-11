Kendrick Lamar volta ao Brasil e coroa edição do GPWeek

O GPWeek finalizou mais uma edição, que desta vez ocorreu nos dias 4 e 5 de novembro, no Allianz Parque, na Capital. Swedish House Mafia, Halsey, Machine Gun Kelly e Jaden Hossler (JXDN) e Hodari agitaram o público presente no sábado (4), enquanto o domingo recebeu nomes como Tasha e Tracie, IZA, Thundercat e SOFI TUKKER, além de um dos artistas mais aguardados do fim de semana: Kendrick Lamar. O GPWeek antecedeu a etapa do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, em São Paulo, que teve o holandês Max Verstappen.

Tendo a música como condutor de emoções e agente de impacto na vida das pessoas, o evento tem o objetivo de celebrar os diversos sons e trilhas em uma das semanas mais importantes do calendário esportivo e cultural do país. O GPWeek, realizado pela 30e, é apresentado pela Heineken, marca que também tem forte ligação com o Grande Prêmio de Fórmula 1, sendo patrocinadora global e seis vezes naming rights da etapa brasileira em Interlagos. Este evento conta também com o Hospital Sancta Maggiore como fornecedor oficial.

O Diário esteve presente no segundo dia de festival, no domingo, e viu de perto o extase do público com o rapper americano Kendrick Lamar, que enfileirou hits como N95, Die Hard, DNA, Humble e Alright. Lamar não se apresentava no Brasil desde 2019, quando veio ao País se apresentar no Lollapalooza Brasil de 2019. No palco, o americano colecionou momentos icônicos junto a um conjunto de figurantes que simulam ele próprio, além disso, esbanjou carisma ao autografar um disco de vinil de um fã, uma cópia de To Pimp a Butterfly, de 2015, além disso, Lamar chamou Thundercat e ressaltou a importância do músico na construção de sua carreira.

Thundercat mostrou sua maestria no instrumental ao realizar um espetáculo primoroso com seu baixo, acompanhado de um tecladista e um baterista, o astro conduziu a multidão para um show dançante, em que nem o público localizado nas cadeiras ficou parado. “O GPWeek tem o compromisso de celebrar as diferentes manifestações culturais e musicais, então um segundo dia surge como uma nova possibilidade de trazer outros gêneros e artistas para o país. E iniciamos essa expansão do evento de uma maneira muito efetiva, tendo artistas no line-up que estão entre os nomes mais disputados do mercado global”, diz Pepeu Correa, CEO da 30e.

Apesar de um estádio ainda não tão lotado, devido ao horário, o duo SOFI TUKKER emendou canções que misturavam inglês com a língua portuguesa, já que a vocalista Sophie Hawley-Weld fala português. As artistas brasileiras IZA e Tasha e Tracie abriram os trabalhos do dia.

Confira as atrações que se apresentaram no GPWeek de 2023:

Atrações do dia 4 de novembro:

Swedish House Mafia

Criado em 2008 por Steve Angello, Sebastian Ingrosso e Axwell, o Swedish House Mafia surgiu com o propósito de quebrar as regras da música eletrônica de forma despretensiosa. E foi quebrando as regras que o trio foi batizado pela NME de “the rockstars of the dance music world”, enquanto a Rolling Stone descreveu a ascensão meteórica do grupo como responsável por redefinir a cultura rave. O reconhecimento veio também por meio de duas indicações consecutivas ao GRAMMY na categoria Best Dance Recording — pelas músicas “Don''t You Worry Child” e “Save The World”. Após um hiato de cinco anos, em 2018, o Swedish House Mafia fez um retorno surpresa na edição de 20 anos do Ultra Music Festival. Passada a pandemia, em 2022, eles lançaram o primeiro disco da carreira deles, o elogiado Paradise Again. Até então, Axwell, Sebastian Ingrosso e Steve Angello só haviam liberado singles e este foi o primeiro disco de estúdio composto inteiramente por músicas novas. Em Paradise Again, o trio conta com a participação dos artistas mais relevantes da música global, de The Weeknd e A$AP Rocky a Sting. Com isso, eles estão de volta aos holofotes e aos principais palcos do mundo.

Halsey

A cantora americana, nascida em New Jersey, começou a chamar atenção na música pop em 2015, quando lançou o álbum Badlands. Canções como Bad At Love, Now or Never e Closer (esta última em parceria com o The Chainsmokers) são alguns dos hits que catapultaram o seu nome no mercado da música e ajudaram no fato de ela ter acumulado 41 bilhões de streams globais combinados até o momento. Aos poucos, outras frentes artísticas passaram a aflorar na trajetória de Halsey. O seu livro de estreia, intitulado ”I Would Leave Me If I Could.: A Collection of Poetry” (2020) entrou para a lista de livros mais vendidos do jornal "The New York Times" . Ela foi apontada, inclusive, como uma das 100 pessoas mais influentes de 2020 pela revista TIME. Atualmente, ela está em turnê do seu disco mais recente, If I Can''t Have Love, I Want Power (2022) e segue defendendo causas importantes, como juventude desprivilegiada, direitos das mulheres, saúde mental e comunidade LGBTQIAPN+. .

Machine Gun Kelly

Nascido em Cleveland, Ohio, Machine Gun Kelly é uma força atômica na música, entretenimento, cinema e moda. Em 2020, ele superou as expectativas do gênero lançando um álbum de Rock/Pop Punk, o amplamente aclamado Tickets to My Downfall. Este trabalho liderou a Billboard 200 e se tornou o primeiro álbum número 1 do artista. Em 2022, ele seguiu com Mainstream Sellout e, novamente, atingiu o primeiro lugar na Billboard 200, consolidando seu status como um artista de topo das paradas. O álbum foi indicado ao Grammy de 2023, na categoria "Melhor Álbum de Rock", e rendeu uma turnê esgotada por estádios e arenas da América do Norte e da Europa. Por suas contribuições para a música, Machine Gun Kelly foi nomeado um dos Time 100 Next de 2022, uma lista que homenageia os líderes emergentes que estão moldando o futuro e definindo a próxima geração de liderança.

Jaden Hossler (JXDN)

Jaden Hossler, mais conhecido como JXDN (pronuncia-se jay-den), nasceu em Dallas, nos Estados Unidos. Inicialmente, ele ganhou destaque no TikTok, mas não demorou muito para transformar a sua força na plataforma em uma carreira musical e o seus seguidores em fãs. Em janeiro de 2020, ele lançou de forma independente Comatose, que alcançou mais de 40 paradas globais. Seu sucesso explosivo atraiu a atenção de Travis Barker, que o contratou como o primeiro artista do do DTA Records, uma joint venture mundial com o Elektra Music Group. No mesmo ano, JXDN lançou os singles "Angels & Demons" e "So What!" — ambos chegaram ao Top 10 da Billboard''s Hot Rock & Alternative Song''s. O disco Tell Me About Tomorrow, de 2021, colocou o artista em um novo patamar e foi definido pela revista NYLON como responsável por “pavimentar e garantir o lugar de JXDN no atual renascimento do pop-punk - e ele está apenas começando”.

Hodari

Hodari é um músico, cantor, compositor e multi-instrumentista natural de Brasília. Graduado em desenho industrial, Hodari já foi modelo e trabalhava como tatuador quando a música “Teu Popô” virou hit e alcançou o terceiro lugar no top 50 virais do Spotify por três semanas e hoje já acumula mais de 4,5 milhões de visualizações no Youtube. O músico traz referências do pop, hip hop, blues, jazz, gospel, cantos e percussões do candomblé, MPB e samba em suas canções.

Atrações do dia 5 de novembro:

Kendrick Lamar

Artista vencedor de vários prêmios de platina (Grammy e Emmy) e co-fundador do selo criativo pgLang, Kendrick Lamar alcançou enorme sucesso cultural e crítico desde o lançamento do seu álbum de estreia Good Kid, M.A.A.D City (2012). Desde a sua estreia, Lamar acumula um total de 17 prêmios Grammy e se tornou o primeiro artista — sem estar ligado à música clássica e ao jazz — a ser agraciado com um Prêmio Pulitzer pelo disco DAMN (2017). O álbum mais recente de Kendrick Lamar, Mr. Morale & The Big Steppers, foi lançado em maio de 2022, recebendo imediatamente ótimas críticas.

Thundercat

O cantor e baixista Stephen Bruner, mais conhecido como Thundercat, é um dos nomes mais inventivos da música contemporânea. O artista lançou seu álbum mais recente, It Is What It Is, na primavera de 2020. O álbum ganhou o prêmio de Melhor Álbum de R&B Progressivo no 63º GRAMMY Awards e lista contribuições musicais de Ty Dolla $ign, Childish Gambino, Lil B, Kamasi Washington, Steve Lacy, Steve Arrington, BADBADNOTGOOD, Louis Cole, Pedro Martins e Zack Fox. Thundercat produziu o álbum com parceiro de longa data Flying Lotus, que foi indicado ao GRAMMY na categoria "Produtor do Ano" por seu trabalho no álbum.

SOFI TUKKER

O duo passou quase uma década construindo sua reputação global como o grupo mais vibrante e positivo da dance music. O duo americano Sophie Hawley-Weld e o Tucker Halpern são melhores amigos, com personalidades e origens distintas, o que resulta em uma mistura emocionante. Sophie Hawley-Weld fez um intercâmbio de seis meses no Brasil e a cultura do país passou a ser uma de suas grandes paixões e inspirações, o que impacta diretamente na sonoridade produzida pela dupla, que mistura suas batidas eletrônicas a letras cantadas em português, como o single de estreia “Drinkee”, que soma mais de 110 milhões de plays no Spotify (e recebeu uma indicação ao Grammy). Em 2023, SOFI TUKKER estreou o seu novo show no Coachella e, com ele, garantiu presença nos principais festivais do mundo, como Lollapalooza, Governors Ball, Electric Forest e Bonnaroo. “Criamos uma atmosfera do que a música contemporânea deve ser: divertida, sexy, exuberante e repleta de cores vivas”, afirma Sophie Hawley-Weld. O novo single de SOFI TUKKER, “Jacaré”, é uma celebração ao Brasil e à comunidade LGBTQIA+, e tem letra do poeta brasileiro Chacal.

IZA

IZA é cantora, compositora, apresentadora, dançarina e publicitária. Sua voz potente faz com que ela hoje seja considerada uma das maiores cantoras do Brasil. Uma cantora pop, mas que transita entre vários gêneros, como o R&B, por exemplo. Seu primeiro sucesso foi “Pesadão”, em parceria com Marcelo Falcão. E seu primeiro álbum Dona de Mim recebeu o certificado Platina 2X e ainda foi indicado ao Grammy Latino, na categoria “Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa”.

Tasha e Tracie

Tasha e Tracie é uma dupla de rappers paulistanas, formada por duas irmãs gêmeas que também atuam na arte, moda e ativismo. Elas usam a influência do funk paulista e da música brasileira para inspirar suas composições e produções musicais que abordam diversos temas ligados à cultura negra e à periferia. A ascensão da dupla começou com a com o lançamento do EP Rouff (2019) e se consolidou com o EP Diretoria (2021).