Com Daniel Munduruku, 5° Festival de Teatro Adolescente anuncia programação completa

De 14 a 17 de novembro de 2023 (terça a sexta-feira), com entrada gratuita, acontece o 5º Festival de Teatro Adolescente Vamos que Venimos Brasil, versão brasileira do festival criado na Argentina com sede em Santo André, que nesta edição será realizado em parceria com o Sesc Santo André.

A 5ª edição do festival tem como temática o “Teatro Adolescente e Ancestralidades” e conta com a participação de Daniel Munduruku, Banda Sinfônica Jovem do Conservatório Dramático Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí, entre outros, fazendo um convite para um encontro entre diferentes gerações, acenando para o passado a partir do tempo presente. Um olhar para trás que cumprimenta e abraça suas próprias imagens e memórias ancestrais.

Serão realizadas apresentações, painéis de intercâmbio, oficinas e encontros, inspirando um chamado ao conhecimento das teatralidades dos povos originários, investigando os caminhos que nos fizeram chegar até aqui e aprendendo a conjugar o verbo "reverenciar" em busca das possíveis construções identitárias.

“Que possamos celebrar todos os que vieram antes de nós e os que ainda chegarão. Afinal, quem gostaríamos de ser ao nos enxergarmos como futuros ancestrais?”, comenta a organização do VQV.

Mais informações: www.vqvbrasil.com, www.facebook.com/vamosquevenimosbrasil e @vqvbrasil

SERVIÇO: 5º Festival de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos Brasil”

Quando: 14 a 17 de novembro de 2023 (terça a sexta-feira)

Grátis - Retirada de ingresso sempre uma hora antes da atividade

Oficinas: Para pessoas entre 13 e 19 anos. Inscrições por email vamosquevenimosbrasil@gmail.com (enviar nome, idade e oficina que gostaria de participar) participação estará sujeita a confirmação do email.

Programação:

14 de novembro de 2023 (terça-feira) - Onde: Sesc Santo André

10h30 - Oficina de abertura: Encontro para criação das intervenções da cerimônia de abertura do Festival a partir do tema “Teatro e Ancestralidade”. Com Thaís Póvoa.

13h às 15h - Credenciamento e silcagem de camisetas com a Silkfuzz.

15h- Cerimônia de abertura: Apresentação dos integrantes dos grupos e participação especial da Banda Sinfônica Jovem do Conservatório Dramático Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí, sob a regência do prof. Marcelo de Jesus da Silva.

17h - Espetáculo “Vazio Agudo: uma utopia poluída” - Com grupo Bando 18 (São Paulo - SP)

Sinopse: A trajetória através do território (São Paulo) perpassa monumentos históricos, populações marginalizadas e violências que se tornaram cotidianas, desmistificando a "cidade dos sonhos". Duração: 30 minutos. Classificação: 10 anos. Local: Teatro - Capacidade: 302 lugares

19h - Espetáculo “Encontros Ancestrais” - Com grupo Baobá (São Sebastião - SP)

Sinopse: Diante da dificuldade em estudar, Conceição Evaristo se apega a personalidades como Cartola, Tia Ciata, Mercedes Baptista, e Maria Carolina de Jesus que, assim como ela, foi desacreditada pelo seu talento literário. Encontros ancestrais que fortalecem seus sonhos e faz com que ela também se torne uma grande inspiração. Duração: 30 minutos. Classificação: Livre. Local: Teatro - Capacidade: 302 lugares

15 de novembro de 2023 (quarta-feira) - Onde: Sesc Santo André

10h30 a 12h30 - Oficinas

Oficina 01: Dança Contemporânea e Expressão Cênica. Com Tatiane Trujillo Ramos (Parceria Se Liga! Sesc Santo André). Sinopse: ampliar o autoconhecimento do corpo e sua expressividade cênica através de exercícios de escuta, disponibilidade e presença.

Oficina 02: Procedimentos da Escrita Cênica - Com Fernanda Zancopé (Parceria Programação de Qualificação em Artes - Poiesis) - Sinopse: Explorar experimentos cênicos a partir de textos criados pelos intérpretes, com uma pergunta disparadora: “o que leva a escrever?.

Oficina 03: Agitar não é agir ou Decisão não é força - com Edgar Castro (Parceria Programação de Qualificação em Artes - Poiesis) - Sinopse: O uso do corpo como instrumento de expressão e as possibilidades de criação de imagens gestuais de ação e reação.

Oficina 04: Jogos de Escuta - com Fernanda Mendes e Thiago Leite (Parceria Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí) - Sinopse: desenvolver uma escuta ativa, mobilizando a percepção e a atenção para o “aqui e agora” da cena e as relações com os elementos que a compõem.

Oficina 05: Dramaturgias para a Cidade - com Sidnei Bruno (parceria Se Liga! Sesc Santo André) - Sinopse: Criação de textos poéticos e teatrais dedicados à cidade por meio da leitura literária, discussão e exercício de escrita. O público é convidado à experimentação do território em que vive ou imagina através da escrita.

14h - Espetáculo “Hoje é Dia de Maria” - Com Coletivo Constante (Ribeirão Preto - SP)

Sinopse: Uma garota enfrenta a violência doméstica e parte com objetivo de encontrar as franjas do mar. Uma viagem por canções e tradições populares, construindo forças para enfrentar a vida como ela é, sem esquecer da poesia. Duração: 55 minutos. Classificação: 12 anos. Local: Teatro - Capacidade: 302 lugares

15h - Espetáculo “Amanhã vai ser outro dia” - Com Grupo Alvorada (Pindamonhangaba - SP)

Sinopse: Um menino constrói um mundo de sonhos através da imaginação, potencializado pela mãe que carregou uma realidade de preconceito e pobreza. Mas ele precisará lidar com o mundo real, que impõe vivências as quais gostaria de esquecer. Duração: 16 minutos. Classificação: 12 anos. Local: Foyer do teatro

15h30 - Espetáculo “Rec(R)eio” - Com Núcleo de Iniciação Teatral da Escola Livre de Teatro (Santo André)

Sinopse: Que anseios ecoam nos corpos dos adolescentes ao expressar seus sentimentos? Como a escola se relaciona com os estudantes? A escola é mais acolhimento ou aprisionamento? Afinal, existem respostas definitivas para essas perguntas? Duração: 80 minutos. Classificação: 12 anos. Local: Teatro

16 de novembro de 2023 (quinta-feira) - Onde: Sesc Santo André

10h30 - Espetáculo “Seja lá qual for o pouso” - Com grupo Criarnomia (São Vicente - SP)

Sinopse: Um artista à espera de um trem busca respostas através de suas emoções e memórias, desde as mais felizes até as mais dolorosas, questionando-se se vai partir ou ficar. Duração: 30 minutos. Classificação: 12 anos. Local: Teatro - Capacidade: 302 lugares

11h - Painel de Intercâmbio: Roda de conversa sobre os espetáculos Vazio Agudo, Encontros Ancestrais, Hoje é dia de Maria e Amanhã vai ser outro dia.

14h - Espetáculo “Contraindicado ao dizer” - Solo de Tayó Lima (São Paulo - SP)

Sinopse: Uma mulher na laje de uma favela rasga e costura o céu da boca à procura de sua voz. Um grito pessoal de solidão engasgada, um ato de fúria e perpetuação de memórias de seu corpo marginal, que se identifica e se denomina "contraindicada a todos os públicos". Duração: 40 minutos. Classificação: 12 anos.

15h - Oficinas

Oficina 06: Dos Pés à Cabeça - Práticas Circenses Coletivas para a Cena - com Dinho Hortencio (Parceria Escola Livre de Teatro) - Sinopse: Neste encontro serão vivenciados fundamentos para composição da cena a partir de figuras acrobáticas como pirâmides e empilhamentos.

Oficina 07: Dramaturgia em Retalhos - com Daniel Veiga (Parceria Escola Livre de Teatro) - Sinopse: um mergulho no mundo da dramaturgia, para escrever uma cena teatral única, compondo uma peça coletiva.

Oficina 08: A Hystórya Embayxo das unhas - com Juão Nyn. (Parceria Escola Livre de Teatro) - Sinopse: O Toré, os Toantes, os Mbora’is e outras manifestações de roda, que mesclam canto, rito e representação, a fim de refletir como os indígenas usam o que chamamos de teatro para conservar suas próprias culturas.

Oficina 09: Teatro Político e Construção do Gesto Social - com Marcelo Gianini (Parceria Universidade Federal de Alagoas) - Sinopse: O Gesto Social (Gestus), conceito do Teatro Épico Dialético de Bertolt Brecht, será investigado em jogos teatrais com a Peça Didática de Brecht e o Teatro Imagem de Augusto Boal.

15h - Painel de diretores “Teatro, afeto e adolescências” - Mediação: Lígia Helena.- Sinopse: Encontro entre os orientadores, professores, diretores, sobre processos pedagógicos, criativos e experiências

17h30 - Espetáculo “3023: Uma Odisseia Inbox” - Com grupo de Teatro Singular (Santo André - SP)

Sinopse: uma cidade em que as dimensões éticas e estéticas da humanidade são reconfiguradas conforme perdemos de vista os limites que justificam as vantagens de um mundo cada vez mais automatizado. Duração: 70 minutos. Classificação: livre. Local: Teatro - Capacidade: 302 lugares

19h - Encontro Teatros e Ancestralidades - Com Aysha Nascimento. Mediação: Lígia Helena - Local: Teatro

17 de novembro de 2023 (sexta-feira) - Onde: EMIA Aron Feldman

09h - Encontro “Teatros e Ancestralidades” - Com Daniel Munduruku e mediação Ave Terrena

17 de novembro de 2023 (sexta-feira) - Onde: Centro de Formação de Professores Clarice Lispector

13h - Painel de Intercâmbio: Conversa sobre as peças Rec(r)eios, Seja lá qual for o peso, Contraindicado ao dizer e 3023.

15h - Espetáculo convidado “A vaca notícia” - Com grupo Alta (Sorocaba - SP) - Sinopse: Uma jovem vaquinha criativa e pensante, escreve um livro e vai à Feira das Vacas para vender suas produções. Diante das proibições sob o argumento de que vacas não produzem livros e sim leite, ela terá que encontrar provar que a leitura e a livre expressão são importantes. Duração: 35 minutos. Classificação: Livre. Local: Teatro.

15h30 - Cerimônia de encerramento - show de Niel Pimenta e Banda

Endereços: Sesc Santo André - Rua Tamarutaca, 302 - Vila Guiomar - Santo André - SP

EMIA Aron Feldman - Av. Itamarati, 156 - Parque Jaçatuba

Centro de Formação de Professores Clarice Lispector - Rua Tirol, 05, Parque das Nações