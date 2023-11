São Bernardo e São Caetano apresentam instabilidade no sinal de telefones e precisam de restabelecimento, confirma Anatel

Após queda de energia desde a chuva e quedas de árvores na tarde da última sexta-feira (3), moradores da capital e de pelo menos mais 47 municípios sofrem com falhas no serviço de telefonia móvel e conexão com a internet. O mapeamento foi apresentado pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) ao Diário e destaca São Bernardo e São Caetano entre as principais áreas atingidas pela baixa conectividade, com o aguardo de recuperação.

De acordo com o órgão fiscalizador, a falta de energia prolongada afetou as antenas, o que demandou que a Anatel distribuisse grupo motores geradores (GMG) portáteis nos pontos critícos. Para além disto, desde sexta cabos ópticos rompidos pelas quedas das árvores estão no radar de reparos.

As prestadoras Claro, Tim, Vivo e Oi também foram mencionadas na nota encaminhada ao Diário, como parceiras nas ações de reestabelecimento dos serviços.

"As equipes estão atuando para restabelecer o serviço no menor tempo possível. No caso de ausência de energia elétrica nas residências, os moradores ficam impossibilitados de utilizar os serviços de banda larga fixa devido aos modens/roteadores residenciais. Também, com o passar do tempo, os moradores podem ter dificuldades de recarregar seus aparelhos celulares", destaca a Agência.

No Estado de São Paulo, seguem em acompanhamento 48 municípios, que variam de afetação parcial à total: São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Alumínio, Avaré, Barra do Chapéu, Barão de Antonina, Bauru, Boituva, Biritiba-Mirim, Botucatu, Buri, Caçapava, Cajamar, Campina do Monte Alegre, Capela do Alto, Cotia, Estrela D`Oeste, Guapiara, Indaiatuba, Itapetininga, Itatinga, Itaberá, Itapecerica da Serra, Itararé, Jarinu, Juquitiba, Limeira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Nova Campina, Nova Odessa, Osasco, Pardinho, Piracicaba, Porto Feliz, Quadra, Ribeirão Branco, Santana de Parnaíba, São Lourenco da Serra, São Roque, Sorocaba, Sumaré, Taboão da Serra, Tatuí, Tiete, Vargem Grande Paulista, Vitória Brasil e São Paulo.

A Anatel não delimitou uma data para que os serviços sejam finalizados.