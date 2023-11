Escola do Legislativo de Diadema participa da sua 1ª audiência pública

A Câmara de Diadema realiza na próxima terça-feira, às 19h, a audiência pública de prestação de contas sobre o orçamento do próximo ano da Prefeitura, autarquias e do próprio Legislativo. O evento, aberto à população, contará pela primeira vez com a presença da Escola do Legislativo da cidade, além da palestra da especialista em direito constitucional e administrativo, Ursula Spisso.

“A proposta da Escola nessa audiência é trazer um pouco mais de conhecimento à população”, afirmou Marcilene Andrade, procuradora legislativa da Câmara de Diadema e diretora da Escola do Legislativo, “A Câmara Municipal quer que a população tenha a participação efetiva, e para isso, juntamente com a Escola do Legislativo, resolvemos organizar uma palestra durante a audiência pública trazendo um especialista no assunto sobre o que é o orçamento municipal, qual sua importância, em que a população pode intervir, discutir, sugerir.”

O evento pretende prestar contas à população diademense e também propor um debate entre os cidadãos e os parlamentares sobre a atuação popular no legislativo da cidade. A Audiência Pública acontece na Câmara Municipal, Avenida Antônio Piranga, n°474, Centro, Diadema.

A Escola do Legislativo foi inaugurada no mês passado, com o objetivo de fornecer capacitação a servidores e vereadores a respeito das legislações - municipal, estadual e federal. A expectativa é a de que, com a presença do órgão, também haja melhor aproveitamento das emendas parlamentares indicadas no Orçamento formulado pelo governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT). Os vereadores têm até esta semana para apresentar sugestões à peça orçamentária.