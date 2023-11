Auricchio nomeia Sallum Kalil Neto, ex-homem-forte da gestão Pinheiro

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), anunciou a nomeação de Sallum Kalil Neto como novo secretário de Segurança Pública. Ele substitui Lourival dos Santos Silva, que retornou ao Departamento de Narcóticos da Polícia Civil em São Paulo.

O ato ocorreu na tarde de ontem, no Palácio da Cerâmica, sem pompas, fotos oficiais ou material produzido pela assessoria de imprensa do chefe do Executivo - somente um registro foi compartilhado pelo perfil de Auricchio nas redes sociais.

Administrador de empresas e empresário do setor de transportes, Sallum foi homem-forte no governo do ex-prefeito Paulo Pinheiro (União Brasil). Além de ter sido secretário de Saúde, comandou a pasta de Governo, responsável pela articulação política da gestão.

Antes de virar supersecretário no governo Pinheiro, foi diretor de Trânsito e Vias Públicas na primeira gestão do prefeito Luiz Tortorello (1989-1992), ocupou o mesmo cargo do governo Dall’Anese(1993-1996). Na segunda administração de Tortorello (1997-2000) foi comandante da GCM (Guarda Civil Municipal). Ele também trabalhou no primeiro governo Auricchio, na função de comandante da GCM, de responsável por implantar o Atende Fácil e, posteriormente, diretor-presidente do Fundo Municipal de Saúde.

Sallum, no governo Pinheiro, tinha seu filho, Wellington Kalil, como superintendente do antigo DAE (Departamento de Água e Esgoto), hoje Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental). Deixou a administração após a chegada de Nilson Bonome.