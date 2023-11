Em noite de Karnal, Auricchio afaga Prearo

Na noite de segunda-feira, o filósofo Leandro Karnal foi estrela de palestra na USCS (Universidade Municipal de São Caetano), mas ingredientes políticos também permearam a atividade. O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), fez uso da fala e o que mais chamou atenção foi o volume de afagos ao reitor da USCS, Leandro Prearo (PSD). Auricchio elogiou a gestão de Prearo à frente da universidade, dizendo que a instituição retomou protagonismo e virou extrema parceira da Prefeitura. Quem esteve no evento acreditou que Prearo será o candidato de Auricchio na eleição do ano que vem.

Café

Secretário e homem-forte na gestão do ex-prefeito Paulo Pinheiro (União Brasil), Jarbas Elias Zuri foi visto tomando café com o vereador Tite Campanella (Cidadania) em uma padaria de São Caetano. À mesa também estava Nilson Bonome, que também foi secretário na gestão Pinheiro e se candidatou a prefeito em 2020.

Josi e Michelle

Ainda com relação à inauguração do escritório do PL de Mauá, na sexta-feira, autoridades destacaram a presença e participação de Josi Simões, mulher do vereador Sargento Simões, pré-candidato do PL à Prefeitura de Mauá. Quem esteve no evento ouviu de algumas lideranças que Josi tem o perfil da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) - Michelle que, inclusive, é cotada para assumir candidaturas potentes do PL caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) siga inelegível. Comenta-se que Josi possa disputar uma vaga na Câmara, enquanto o marido concorre ao Paço.

Teleguiado

O presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (PSDB), foi usado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) para rebater críticas do deputado estadual e pré-candidato a prefeito de São Bernardo pelo PT, Luiz Fernando Teixeira. Luiz Fernando gravou vídeo apontando obras do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para a cidade, mas criticando a gestão tucana. Danilo gravou em cima do vídeo do petista retrucando todos os questionamentos. Prova de que Danilo foi orientado pelo Paço foi o fato de Morando e seus aliados dispararem o vídeo do presidente do Legislativo pelo WhatsApp.

Corretor

Secretário de Serviços Urbanos da Prefeitura de Mauá, Fernando Rubinelli (Rede) disparou mensagens para lista de contatos oferecendo, para alugar, sua casa em Itanhaém, Litoral de São Paulo. A residência, de três quartos, quatro camas e quatro banheiros, custa R$ 379 a diária. “Segue ótima opção de aluguel para o verão”, escreveu Fernando Rubinelli. Enquanto isso, o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), ainda luta para se recuperar nas pesquisas de intenções de voto.

Pesos e medidas

Quando há autoelogio, o prefeito Orlando Morando (PSDB) tenta extrair o máximo politicamente do movimento. Quando há contestação à sua gestão, ele sempre tenta diminuir e atribuir a algum ato político. Em sua tradicional live de quinta-feira, Morando foi criticado por moradores da Avenida Aldino Pinotti, região central de São Bernardo, a respeito da falta de mobilidade no local. Ele disse que houve “movimento orquestrado” para a crítica.

Luto

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo lamentou a morte do secretário de Finanças e Administração, Cláudio Soares, ocorrida na sexta-feira. Formado na Escola de Comunicações e Artes da USP, Soares foi assessor de imprensa na prefeitura de São Paulo na gestão de Luiza Erundina. Era casado com Simone de Marco e tinha uma filha, Marina Soares.