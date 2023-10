Irmão de Caio Salgado confirma ida à presidência do Cidadania em S.Caetano

Irmão do vereador Caio Salgado (PL) e filho do ex-vereador Jorge Salgado, Leandro Salgado confirmou que será presidente do Cidadania em São Caetano. O novo presidente assume o cargo que era ocupado pelo ex-prefeito interino da cidade e atual vereador Tite Campanella. Leandro foi um dos coordenadores da campanha no município do deputado federal Alex Manente (Cidadania).

De acordo com Leandro, essa proximidade com o diretório do partido já era antiga e recentemente se concretizou com sua filiação. “Vem trabalhando há um tempo, fortalecendo a aproximação do Caio (Salgado, seu irmão) ao Alex Manente. Filiei ao partido e ficamos bem gratos”, afirmou o novo presidente da sigla em São Caetano.

O novo gestor já estuda os melhores caminhos e metas para as eleições do ano que vem. Segundo Leandro, o objetivo para a disputa é garantir, pelo menos, o mesmo número de vereadores do partido na Câmara. Atualmente, o Cidadania conta com três parlamentares dentro da casa: Tite, Marcel Munhoz e Professor Ródnei.

“Estamos traçando diretrizes e iniciando a caminhada. Junto com o diretório estadual, estamos vendo o melhor caminho. Objetivo é que o partido mantenha o número de representantes na Câmara, no mínimo”, confirmou Leandro.

Apesar do curto tempo na presidência do partido, a disputa pelo Paço da cidade é outra questão que pode virar uma dor de cabeça para Leandro. A sigla estuda a candidatura de Tite. Contudo, outro vereador da sigla sinalizou interesse em participar da disputa à Prefeitura do município. Na última semana, o vereador e atual vice-presidente da Câmara, Marcel Munhoz, protocolou carta no diretório municipal do partido, no diretório estadual da sigla e ao Alex Manente, apontando que está no terceiro mandato de vereador e tem o desejo de brigar pela cadeira de prefeito em 2024.

“Cidadania fica contente por ser reconhecido e por ter dois nomes. Será uma decisão com diretório estadual, trabalharemos em sincronia com o atual governo (do partido). Se o estado optar por um dos dois, ficarei feliz”, disse Leandro Salgado

Para o Diário, o novo presidente conta que, apesar de ter assumido o lugar de Tite, a relação com o vereador permanece boa. “Tenho uma relação com o Tite de longa data. Ele está almejando algumas coisas e tem de ter liberdade para executar. A relação dele com o partido ou comigo não muda”, completou.