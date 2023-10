CAISM em Ação marca Outubro Rosa em Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu a segunda edição do CAISM em Ação. Com palestras, aulas de ginástica e caminhada pela cidade, o evento reuniu aproximadamente 600 pessoas. Parte da campanha Outubro Rosa, a atividade marcou o agendamento para exames de mamografia e papanicolau - em mutirão que será realizado dos dias 23 a 27 de outubro. Márcia de Almeida Correia, 46 anos, aproveitou a oportunidade e realizou o agendamento de mamografia para ela e sua cunhada. "Meu exame já tinha vencido e realizado todo ano. Com o agendamento direto no CAISM facilita, pois já saímos com o dia e data certinho para realizar essa importante prevenção", disse Márcia. A palestra sobre a prevenção ao câncer de mama também fez parte da programação do 2° CAISM em Ação. O médico Jamir Piquini fez a conscientização para os participantes. Marcando presença no evento e também na caminhada, o prefeito Guto Volpi celebrou e agradeceu os profissionais da rede pelo trabalho realizado em prol da saúde da mulher. "É um trabalho de excelência realizado pelos profissionais da saúde de Ribeirão Pires e são mais de 43 mil atendimentos realizados por essas pessoas comprometidas com a nossa cidade”, destacou o Guto Volpi, em referência à quantidade de pacientes acolhidos neste ano no CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher) e no CEM (Centro de Especialidades Médicas). Com a inauguração do CAISM, em maio de 2022, a capacidade média mensal de exames de mamografia saltou de 115 (no Hospital e Maternidade São Lucas) para 400, o que representa crescimento de 248%. E, em um ano, foram realizados 3.500, zerando a fila de espera pelo exame. O atendimento no CAISM é realizado por meio de encaminhamento da rede de Atenção Básica, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. A unidade está localizada na Avenida Humberto de Campos, 70 - Centro Alto.