Laís Caldas faz harmonização nos joelhos e surge com eles cobertos

Ah, se a moda pega! Laís Caldas apareceu nas redes sociais com curativos nos joelhos, após protagonizar as famosas dancinhas do Tik Tok ao lado do namorado, o também ex-BBB, Gustavo Marsengo. A médica dermatologista realizou uma cirurgia estética no local para harmonizar a região que, costumeiramente, é feita pelos artistas no rosto.

Me recuperando da harmonização dos joelhos, legendou o vídeo.

Ela, então, ironizou os comentários de internautas que criticaram e estranharam o procedimento da ex-BBB.

Não estão acostumados a ver uma perna malhada, e olha que a minha nem é tanto! P.S.: E desde quando joelho é bonito, hein?! Essa é novidade, ironizou Laís.

Vários deles comentaram na postagem da ex-sister.

Com todo respeito, eu nem sabia que fazia isso no joelho, comentou um.

Jade tampa o umbigo e Laís os joelhos... Tudo para afastar inveja, brincou mais uma.

Laís justificou a harmonização pelo fato de suas pernas serem definidas pelos exercícios físicos, e o joelho, não.