Celebrando dez anos juntos, Isabeli Fontana entrega que conheceu Di Ferrero no Altas Horas

Cedo ou tarde, o amor chega na vida de todos - na de Isabeli Fontana foi em 2013. A modelo celebrou dez anos de romance com o marido, Di Ferrero, durante o programa Altas Horas que foi ao ar no último sábado, dia 21.

Inclusive, ela entregou que conheceu o cantor do NX Zero ali mesmo, no programa de Serginho Groisman.

Nos conhecemos aqui, disparou.

O apresentador até lembrou da data exata que os pombinhos foram apresentados: no especial de Dia das Crianças, em 12 de outubro de 2013.

E claro, Di Ferrero não perdeu a oportunidade de elogiar a esposa quando a modelo comentou sobre suas inseguranças:

- Meu trabalho lida muito com a insegurança o tempo todo. Será que estou magra? Será que vou ser chamada para trabalhar?

- Está linda! Ela come o dobro que eu!, afirmou o cantor.

Fofos, né?