Construção do viaduto começa no dia 28 em Ribeirão

A Prefeitura de Ribeirão Pires confirmou que as obras do viaduto estaiado que vai ligar o Centro Alto ao Centro Baixo do município terão início no dia 28 de outubro. Essa intervenção é o maior investimento viário da história do município e a previsão de entrega é de três anos.

O antigo desejo da cidade finalmente sairá do papel com um investimento de R$ 55 milhões, sendo R$ 40 milhões derivados de recursos estaduais e R$ 15 milhões dos cofres de Ribeirão. A empreiteira Versátil Engenheira ficará responsável por executar o projeto.

A obra prevê que o viaduto conecte as avenidas Santo André e Humberto de Campos com as avenidas Capitão José Gallo e Prefeito Valdírio Prisco, sobrepondo a linha de CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Para o prefeito de Ribeirão, Guto Volpi (PL), esse novo viaduto é um marco para o município e indica desenvolvimento econômico da cidade. “É a realização de um sonho antigo de interligar o Centro Alto com o Baixo. Tudo aquilo que se esperava e sonhava em 40 anos de ter um viaduto passa a ser realidade.”

Ainda de acordo com Guto, a Prefeitura está estudando os melhores métodos para diminuir as intervenções no entorno da obra. “Tudo vai fluir ao mesmo tempo. A gente está fazendo a obra da parte que impacta menos no conforto de quem vem ou vai sair da cidade. Mas claro, sempre uma obra desse tamanho vai gerar desconforto. Porém, está sendo tudo programado para criar o menor impacto possível na mobilidade urbana.”

No mês passado, o Paço publicou decreto de contingenciamento de gastos, visto que utilizou 97% da receita entre julho de 2023 e julho de 2023. Apesar disso, Guto avalia a essa obra não deve impactar o orçamento. “Os investimentos que temos já estão sendo finalizados e pagos. Ano que vem vamos direcionar para essa obra. Em valores financeiros, o viaduto é o maior investimento que o Estado está fazendo em Ribeirão”.

“É uma promessa do governador Tarcísio (de Freitas, Republicanos) de não deixar as cidades com um orçamento de repasse menor do que foi em 2022, o dinheiro ainda não chegou, mas tem promessa que chega agora em novembro”, completou, sobre a relação com o governo do Estado de São Paulo.