Ramiro descarta chapa pura da campanha de Luiz Fernando

Ex-deputado estadual, o coordenador da pré-campanha do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) à Prefeitura de São Bernardo, Ramiro Meves (SD), disse que não haverá chapa pura no projeto eleitoral petista.

A declaração busca findar especulações em torno da ex-primeira-dama e ex-secretária de Orçamento e Planejamento Nilza de Oliveira (PT) como companheira de chapa de Luiz Fernando.

Em visita ao Diário, Ramiro repetiu discurso de que Nilza é um grande quadro do PT, mas avaliou que a campanha de Luiz Fernando não pode ficar restrita a um único partido – até pelo perfil do deputado, empresário ligado a questões sociais.

“Essa questão da Nilza, ou é fogo amigo ou é fogo inimigo. Porque não partiu do Luiz, da coordenação nem dos partidos que estão no projeto. Dentro do projeto, tudo é debatido com o coletivo, o Luiz tem cabeça aberta para esse entendimento. E eu posso afirmar, categoricamente sem medo de errar: não haverá chapa pura”, disse.

Ramiro lembrou que desde 2008 o PT aposta em chapa mista na disputa pela Prefeitura. Em 2008 e 2012, o vice de Luiz Marinho (PT) foi o cantor Frank Aguiar, então no PTB. Em 2016, o próprio Ramiro, à época no PSD, dividiu a legenda com Tarcísio Secoli (PT). Em 2020, a advogada Ana Paula Lupino, então no PTB, foi vice de Marinho.

O experiente político, que já foi vereador, presidente da Câmara, subprefeito e deputado estadual, avalia que a campanha de Luiz Fernando traz ingredientes diferentes ao PT, que pela primeira vez não apostará em um nome do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

“O Luiz Fernando consegue fazer um trabalho no sentido de pegar todas as alas. Ele é um empresário bem-sucedido, dialoga com todos os partidos, é bem aceito tanto nas classes A, B, C, D e E. Estamos em fase inicial de pré-campanha, construindo e organizando o time para colocar a campanha na rua para valer no momento certo. Aí, o Luiz será muito mais conhecido e teremos facilidade de mostrar como ele é uma pessoa sensacional”, pontuou.

“O PT não vai ficar restrito à área sindical, essa abertura será para toda a sociedade e essa configuração permite a gente ter uma confiança grande de estar no segundo turno. Nossa dúvida é saber quem estará com a gente”, finalizou o ex-deputado.