Bia Miranda assiste a episódio da expulsão de Rachel e faz mais comentários sobre Jenny Miranda

O fogo é dentro e fora do feno! Como vocês já viram aqui no ESTRELANDO, a vice-campeã de A Fazenda 14, Bia Miranda, não se dá nada bem com sua mãe, Jenny Miranda. E não seria diferente mesmo depois da expulsão de Rachel Sheherazade do programa, após a jornalista ter entrado em uma briga com a mãe da influenciadora.

A notícia da expulsão foi dada no começo da tarde da última quinta-feira, dia 19, e desde então, Bia cobrou o vídeo da briga que resultou na penalidade. Mas percebeu que as imagens só passariam durante o programa ao vivo do mesmo dia.

Mesmo antes de começar o programa, a influenciadora disse que Rachel deveria ter feito pior do que fez para ser expulsa feliz:

Nossa deveria ter dado uma p****da mesmo, pra ser expulsa feliz, desabafou a influenciadora.

Depois do programa ir ao ar, Bia ironizou o fato de Jenny ter colocado um gelo na boca depois da briga.

A também modelo fez uma última postagem na tarde desta sexta-feira, dia 20, com uma foto de quando ainda era participante da edição passada do reality. A foto, mostrando o dedo do meio, diz muito de como Bia se sente em relação a todo o ocorrido, além dela ironizar na legenda: Eu agora.