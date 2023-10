Semana da Autonomia São Caetano, ano 75. Bodas de Brilhante. Uma luta perpetuada... ...e levada adiante pelo GAMA.

Mariani é o convidado desta Semana da Autonomia no programa “Memória na TV”, do DGABC-TV. Ele lembra que dos mais de 100 líderes autonomistas, apenas dois vivem: Mario Porfírio Rodrigues e Desiree Malateax Netto. Daí a formação do GAMA, para não deixar a epopeia de 1948 ser esquecida.

A Semana da Autonomia foi formalizada por lei municipal, iniciativa do vereador Moacyr Rodrigues. E os festejos dos 75 anos da autonomia prosseguirão até quinta-feira. O ápice será amanhã, 24 de outubro, dia do plebiscito realizado em 1948 em que a população votou pela separação de São Caetano de Santo André.

Historicamente, São Caetano pertenceu a São Paulo, São Bernardo e Santo André, alcançando a independência 75 anos atrás, quando ganhou o apêndice “do Sul”. Celebram-se, pois, as Bodas de Brilhante do movimento.

ROTARY – “Memória” participa do jantar festivo do Rotary São Caetano marcado para hoje, às 20h, no Colégio Eduardo Gomes, bairro Santo Antonio, quando será exibida a entrevista de João Mariani ao DGABC-TV.

Eram jovens aqueles líderes...

Depoimento: João Tarcísio Mariani

Eu morava no bairro Fundação, na Rua Ceará, no ladinho da chamada Matriz Velha. São Caetano era tudo aquilo de ruim que os líderes autonomistas diziam: o esgoto correndo a céu aberto, ruas de terra, mosquito, risco de doenças.

Eu nasci em 1944. Era menino quando da campanha autonomista. Minha mãe não deixava a gente jogar bola na rua, porque a bola caía sempre no esgoto.

A arrecadação de São Caetano batia de frente com a de Santo André. O dinheiro aqui gerado não era aqui aplicado. Aquilo levou jovens de 16, 17 anos a se unirem e a lutarem pela autonomia.

AMANHÃ EM MEMÓRIA

Em Avant Première, o Hino da Autonomia.

NO AR

A entrevista completa de João Tarcísio Mariani está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito da foto 1 – Humberto Pastore (divulgação)

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

E 75 ANOS SE PASSARAM... João Mariani na abertura da Semana da Autonomia realizada dia 4 de outubro no TG de São Caetano e no estúdio do DGABC-TV: Oscar Garbelotto, Mário Porfírio Rodrigues e Hermano Pini Filho comandaram a primeira reunião para a formação do Grupo dos Amigos do Movimento Autonomista, o GAMA.

Crédito da foto 3 – Álbum familiar

O LÍDER E O DISCÍPULO. Mario Porfírio Rodrigues e Humberto Pastore: esta história não pode fenecer

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 23 de outubro de 1993 – ano 36, edição 8525

MOVIMENTO SINDICAL – Metalúrgicos arrecadavam 20 toneladas de alimentos.

Empregados da Autolatina (fusão da Ford e VW) lançavam o comitê contra a fome.

RIO GRANDE DA SERRA – A cidade ganhava a primeira danceteria, a “Biosfera 21”, no Jardim Santa Tereza, propriedade de Carlos Alberto de Oliveira.

Até então, a opção dos jovens de Rio Grande era frequentar a pista de dança do Ribeirão Pires FC.

ARTES PLÁSTICAS – O andreense Euclides Rios expunha suas obras impressionistas no EC Pinheiros, na Capital.

MÚSICA – Titãs lançavam o disco “Titanomaquia” no Aramaçan, em Santo André.

EM 23 DE OUTUBRO DE...

1943 - Inaugurada em Mauá a fábrica de Porcelana Real, posteriormente Schmidt e hoje...

1968 - São Bernardo inaugurava o Posto de Puericultura Central Raquel Salles Mesquita de Oliveira, na Rua Joaquim Nabuco, onde funcionaria provisoriamente o Pronto-Socorro de Adultos.

Este "provisoriamente" completa hoje 55 anos, com o espaço recebendo, também, o Hospital de Urgência, inaugurado em 14 de maio de 2020 para atender, a princípio, a casos da Covid-19.

Posteriormente, o hospital teve o nome ampliado para Dr. Mauricio Soares, em homenagem ao ex-prefeito, falecido em 29 de março de 2021.

HOJE

Início da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca.

Dia da Aviação Brasileira e do Aviador. As datas homenageiam Santos Dumont, que, em 1906, realizou em Paris o primeiro voo em aeroplano.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Goiás, hoje é o aniversário de Alvorada do Norte, Montes Claros de Goiás, Mozarlândia, Santa Bárbara de Goiás e Santa Terezinha de Goiás.

Em Sergipe, Frei Paulo, Nossa Senhora das Dores e Tobias Barreto.

No Rio Grande do Sul, Independência e Victor Graeff.

No Tocantins, Monte do Carmo, Paraíso do Tocantins, Paranã e Santa Fé do Araguaia.

Na Bahia, Nova Viçosa.

São João de Capistrano

23 de outubro

Presbítero franciscano. Padroeiro dos capelães militares (Abruzzos, Itália 1386 - Villach, Áustria 1456). Deixou uma obra escrita em 17 volumes.

Divulgação: Vaticano News