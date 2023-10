Prefeitura de Santo André reabre concurso público com cota racial

A Prefeitura de Santo André reabriu concurso público para 450 vagas em 105 funções diferentes na administração. O processo seletivo terá cota racial de 20% e isenção no pagamento da taxa de inscrição para população de baixa renda.

Entre a maior oferta, estão abertas 105 vagas para servente geral, 50 para motorista, 40 para agente de trânsito e transporte municipal, 40 para merendeira, 30 para auxiliar administrativo II, 20 para jardineiro, dez para pedreiro, dez para eletricista e oito para lactarista.

Também haverá preenchimento de cargos de agente previdenciário, auxiliar de enfermagem do trabalho, médico (de várias especialidades), engenheiro (civil, de trânsito e elétrico), nutricionista, pedagogo, psicólogo, sociólogo e veterinário, entre outros.

Os salários variam de R$ 1.980,82 a R$ 10.400,09, conforme o cargo e a escolaridade exigida.

O concurso público originalmente foi aberto em abril deste ano, mas o Ministério Público fez algumas recomendações de alterações no edital original. A Prefeitura então abriu a reserva de 20% das vagas de concursos públicos para negros, excluiu a exigência de prova prática para a função de servente geral e instituiu a isenção da taxa de inscrição para população de baixa renda.

O candidato inscrito no período anterior poderá alterar a sua inscrição, no período de reabertura e concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros.

Para solicitar a isenção no pagamento da taxa, o candidato precisará cancelar a inscrição anterior e solicitar a devolução do valor. Só então realizar novo cadastro, desta vez requerendo o benefício.

A administração também assegurou o direito de reembolso de candidatos que desistirem de continuar no processo seletivo. Para isso, será necessário pedir o estorno entre 26 de outubro e 1º de novembro, pelo site www.vunesp.com.br. A devolução da taxa de inscrição será realizada pela Fundação Vunesp, na conta informada pelo candidato, no prazo de 21 dias contados a partir do encerramento do período de solicitação de devolução.

“A reabertura de um dos maiores concursos já propostos pela Prefeitura de Santo André é motivo de entusiasmo e expectativa para todos nós. Ajustamos o edital de acordo com as recomendações propostas pelo Ministério Público de São Paulo e agora proporcionamos um concurso que vai aumentar o quadro de servidores e refletirá diretamente em serviços de qualidade para os andreenses”, diz Pedro Seno, secretário de Inovação e Administração e de Finanças.