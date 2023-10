Santo André inicia intervenções para modernizar vias da região central

Santo André fará uma modernização nas vias do Centro e seu entorno. A Prefeitura deu início ontem às obras de requalificação de vias da região central, pela Avenida José Caballero. As intervenções integram o pacote de obras de mobilidade financiadas pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e fazem parte do PMUS (Plano de Mobilidade Urbana Sustentável). As obras terão custo estimado de R$ 36 milhões, dividido entre o Paço e a instituição financeira.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) e a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) estiveram na Avenida José Caballero, primeira via a receber as intervenções, para acompanhar o início das obras. No total, serão 4 quilômetros de extensão contemplados com as intervenções. A primeira etapa da obra (400 metros) tem prazo de 60 dias para ser concluída, e, após o período, as obras de requalificação vão avançar para as ruas General Glicério, Luís Pinto Fláquer, Siqueira Campos, Coronel Francisco Amaro e Coronel Alfredo Fláquer, além da Avenida Queirós dos Santos.

“Toda a área central vai receber uma modernização, não só no asfalto, mas nas calçadas, vegetação, paisagismo e mobiliários urbanos”, afirma o prefeito, que planeja iniciar as obras na parte comercial em janeiro. “Estamos fazendo estudos, daqui para o final do ano, para verificar como podemos fazer essas intervenções. A partir do mês de janeiro temos um período relativamente tranquilo, e vamos analisar para minimizar ao máximo os efeitos de uma obra como essa, que causa transtornos, mas que tentaremos fazer o mais rápido possível”, pontuou o chefe do Executivo.

Conforme informa a gestão, as obras vão contemplar a implantação de novos pavimentos, calçadas com piso tátil, rampas de acesso, semáforos de pedestres sonorizados, mobiliários urbanos e paisagismo, além da implantação de viário dedicado à circulação de ônibus, visto que a região onde serão feitas as obras recebe de 350 a 400 ônibus diariamente, de acordo com estimativa do próprio Paço. A intenção é que toda a área central tenha o mesmo padrão visual e de mobilidade para melhorar o sistema viário, conforme estipulado no PMUS.

As intervenções fazem parte da parceria com o BID, que já gerou a duplicação do Viaduto Adib Chammas, e que vem auxiliando na revitalização do Viaduto Castelo Branco e na construção do Complexo Viário Santa Teresinha. No total, foram investidos US$ 50 milhões nas intervenções (cerca de R$ 260 milhões), divididos entre o Paço e a instituição financeira que, inclusive, enviou representantes para realizar visita às obras de mobilidade em andamento.

“No futuro, com a boa relação que temos com o BID, esperamos ter outros programas e financiamentos para continuar com o PMUS em outras regiões”, afirmou Paulo Serra. Paloma Muñoz, uma das representantes do BID que está no município, avaliou o andamento das intervenções. “Estamos felizes com a execução destas obras, que demonstram alta qualidade”, frisou.

Paulo Serra elogia tarifa zero de São Caetano

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), elogiou a ação do também tucano José Auricchio Júnior, chefe do Executivo de São Caetano, que anunciou a adoção da tarifa zero no transporte coletivo municipal na cidade que comanda. Segundo o mandatário andreense, Auricchio teve uma atitude “corajosa e inovadora”, e já aproveitou para explicar os motivos para a não adoção da prática em Santo André.

“Poucas cidades têm condição geográfica e financeira de implementar um programa deste tipo. É totalmente inviável para qualquer cidade com 70 mil usuários por dia e a partir de 200 mil habitantes. São Caetano tem outra característica que são seus 12 quilômetros quadrados, já Santo André são 150 quilômetros quadrados”, disse Paulo Serra, durante agenda para anunciar novas intervenções de mobilidade. “Até já parabenizei o prefeito (Auricchio) por essa atitude corajosa e inovadora, no entanto, são poucas cidades com essa condição.”

Com receita estimada em R$ 2,35 bilhões para 2024, conforme números da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), São Caetano vai reservar R$ 34,8 milhões ao ano – R$ 2,9 milhões ao mês – para custear o projeto. Ou seja, a quantia representa somente 1,44% do orçamento do próximo ano.<TL>